KultureGeek Internet Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA
Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA

24 Nov. 2025 • 8:38
4

Une rumeur tenace enflamme les réseaux sociaux et sites depuis quelques jours : Google aurait discrètement modifié ses conditions d’utilisation pour utiliser vos e-mails et pièces jointes sur Gmail afin d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Face à la polémique, le géant de la tech monte au créneau pour démentir formellement ces allégations, tout en rappelant l’importance de bien vérifier ses paramètres de confidentialité.

Gmail Logo

Un démenti catégorique sur l’entraînement IA

Un porte-parole de Google a déclaré à The Verge que ces articles sont trompeurs. Google assure n’avoir procédé à aucun changement de paramètres et affirme : « nous n’utilisons pas votre contenu Gmail pour entraîner notre modèle d’IA Gemini ».

La confusion provient des fonctionnalités intelligentes (Smart Features), présentes depuis des années. Ces options, qui activent la correction orthographique, le suivi automatique de colis ou l’ajout de vols à votre agenda, nécessitent effectivement une analyse algorithmique de vos e-mails. Cependant, Google insiste sur la distinction technique : si Workspace utilise ces données pour personnaliser votre expérience locale, cela ne signifie pas qu’elles sont ingérées par le modèle global d’IA générative.

Malgré ces assurances, la prudence est de mise. Certains utilisateurs ont signalé avoir été réinscrits d’office à ces fonctionnalités intelligentes alors qu’ils les avaient auparavant désactivées. Depuis janvier, Google a d’ailleurs scindé ces réglages, permettant de dissocier la personnalisation de Workspace de celle des autres produits comme Google Maps ou Google Wallet.

Si vous craignez pour vos données, il est toujours possible de tout désactiver, au prix d’une expérience Gmail plus « brute » (pas de correction automatique, pas de tri intelligent, etc). Mais rassurez-vous : selon la ligne officielle, garder ces options actives ne transforme pas votre correspondance privée en nourriture pour Gemini. Il est toutefois vrai que Google n’a pas vraiment une bonne réputation en ce qui concerne le respect de la vie privée. Cela peut donc expliquer les craintes de nombreux internautes.

Signaler une erreur dans le texte

4 commentaires pour cet article :

  • The Southerner(via l'app )
    24 Nov. 2025 • 09:27
    Google passe son temps à siphonner les données de ses utilisateurs pour les monétiser. Il n’y a pas très longtemps, on a découvert que Google lisait les mails gmail.com de ses utilisateurs. Donc quand Google affirme qu’une nouvelle fois, elle n’utilise pas les mails de ses utilisateurs pour entraîner son IA…
    • sossh
      24 Nov. 2025 • 10:46
      « ON a découvert que Google lisait les mails gmail.com de ses utilisateurs »
      Oui d’accord mais c’est qui « ON » ?
      • Sbpir92i(via l'app )
        24 Nov. 2025 • 12:21
        fonctionnalités intelligentes” seront activées par défaut Sa permet à Google de lire tes mail et entraîner gemini ..Donc a désactiver le paramètre …Cherche sur le moteur de recherche Tu verras .. mesinfos.fr
  • Sbpir92i(via l'app )
    24 Nov. 2025 • 12:23
    Le conseil de désactiver le fonctionnalités intelligentes” seront activées par défaut .Mais la solution n’est plus utilisée Google mais autre boîte mail . Vu emprise de Google et leur shiponage de donnée en masse et leur imposions de norme etc .D’autre alternative respectueuse de la vie privée etc

