Google dément un piratage de Gmail

Google clarifie la situation face à une vague de signalements erronés suggérant une « alerte d’urgence » pour un problème de sécurité touchant Gmail. Dans une déclaration, l’entreprise affirme : « Nous voulons rassurer nos utilisateurs sur la robustesse et l’efficacité des protections de Gmail ». Ces précisions visent à dissiper les inquiétudes relayées récemment concernant un supposé piratage de la messagerie.

Une mise au point sur un supposé piratage de Gmail

Google ne détaille pas explicitement les affirmations en question, mais elles semblent liées à des articles récents évoquant une prétendue alerte adressée à ses 2,5 milliards d’utilisateurs en réponse à une attaque de phishing visant une instance de Salesforce utilisée par l’entreprise. Cette attaque, signalée dès début juin par Google, a fait l’objet d’une mise à jour en août, précisant que toutes les personnes concernées avaient été notifiées. L’origine de la résurgence de ces signalements reste floue, tout comme leur transformation en une supposée alerte généralisée. Google insiste pour rétablir la vérité : « Ces allégations sont entièrement fausses ».

L’entreprise souligne l’efficacité de ses systèmes de sécurité, qui bloquent « plus de 99,9 % des tentatives de phishing et de malware avant qu’elles n’atteignent les utilisateurs ». Google reconnaît que les attaques de phishing restent une menace constante, mais appelle à une communication « précise et factuelle » sur ces sujets. Cette déclaration vise à calmer les inquiétudes et à réaffirmer la fiabilité de Gmail face aux cyberattaques.

Une recommandation pour renforcer la sécurité

Pour maximiser la protection des comptes, Google encourage ses utilisateurs à adopter des alternatives aux mots de passe traditionnels, comme les clés d’accès (passkeys). Cette solution, plus sécurisée, s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise pour renforcer la sécurité des données face aux techniques d’infiltration des cybercriminels.

Ici, Google cherche à rassurer ses utilisateurs et à maintenir la confiance dans ses services, tout en rappelant l’importance de pratiques sécuritaires pour protéger les boîtes de réception.