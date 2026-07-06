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La NASA lance Swift Boost pour sauver son observatoire gamma qui menace de retomber sur Terre

3 min.
6 Juil. 2026 • 12:55
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La NASA vient de lancer une mission de sauvetage orbital inédite afin de prolonger la vie du Neil Gehrels Swift Observatory. Le télescope spatial, spécialisé dans l’étude des sursauts gamma, perd progressivement de l’altitude sous l’effet d’une activité solaire accrue. Sans intervention, ce dernier risque une rentrée atmosphérique avant la fin de l’année.

Le satellite LINK doit remorquer Swift vers une orbite plus haute

La mission Swift Boost a décollé le 3 juillet depuis l’atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall. Son véhicule de secours, baptisé LINK et conçu par Katalyst Space Technologies, a été placé en orbite par une fusée Pegasus XL larguée depuis l’avion Stargazer à environ 12 000 mètres d’altitude.

Neil telescope

Après plusieurs semaines de vérifications de ses systèmes de propulsion, de navigation et de capteurs, LINK doit rejoindre Swift. Le robot utilisera trois bras mécaniques pour capturer l’observatoire, qui n’avait pas été conçu pour être réparé ou remorqué dans l’espace. Il devra ensuite relever son orbite jusqu’à environ 600 kilomètres d’altitude, une opération attendue sur une période de dix à douze semaines.

Un télescope essentiel pour l’astronomie des phénomènes transitoires

Lancé en 2004, Swift observe les sursauts gamma, des éclairs extrêmement énergétiques qui peuvent signaler l’explosion ou la collision d’astres massifs. Brad Cenko, responsable scientifique de la mission, rappelle que ces phénomènes sont « de brefs éclairs de lumière à haute énergie qui libèrent en quelques secondes davantage d’énergie que le Soleil durant toute son existence ».

L’observatoire sert aussi de système d’alerte rapide pour la communauté scientifique, en orientant d’autres instruments vers des événements cosmiques soudains. Ses données ont notamment contribué à mieux comprendre l’origine d’éléments lourds tels que l’or et le platine.

Une démonstration majeure pour la maintenance spatiale

Au-delà du sort de Swift, cette mission représente un test grandeur nature pour les services en orbite. Si LINK réussit à s’amarrer puis à relever un satellite gouvernemental actif, la NASA et les entreprises privées disposeront alors d’un précédent concret pour prolonger la durée de vie d’autres engins scientifiques.

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