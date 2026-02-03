TENDANCES
KultureGeek Science La NASA confie le trajet de Perseverance à une IA, une première sur Mars
Science

La NASA confie le trajet de Perseverance à une IA, une première sur Mars

2 min.
3 Fév. 2026 • 10:50
0

À l’occasion du cinquième anniversaire du rover Perseverance sur Mars, la NASA a franchi une étape majeure en confiant pour la première fois la planification des déplacements de l’engin à une intelligence artificielle. L’expérience, menée en collaboration avec Anthropic, montre que l’IA peut naviguer dans l’environnement martien sans incident, ouvrant la voie à une exploration plus rapide et plus autonome.

Deux trajets planifiés par une IA générative

En décembre 2025, Perseverance a suivi deux itinéraires conçus par Claude, un modèle d’IA entraîné à partir des mêmes données topographiques que celles utilisées par les ingénieurs humains. Lors de ces essais, le rover a parcouru environ 210 mètres puis 246 mètres sur les sols martiens, démontrant ainsi la fiabilité du système dans un contexte réel.

Une technologie validée sous haute surveillance

Avant toute transmission vers Mars, les instructions générées ont été soumises à des simulations portant sur plus de 500 000 paramètres. Après quelques ajustements mineurs, les commandes ont été jugées suffisamment sûres pour être exécutées. Jared Isaacman, l’administrateur de la NASA, a salué une avancée qui “élargit notre façon d’explorer d’autres mondes”, soulignant au passage l’importance d’une intégration responsable de l’IA dans les opérations spatiales.

Un enjeu clé pour l’autonomie des missions spatiales

Conduire un rover à plus de 225 millions de kilomètres implique des délais de communication incompatibles avec une conduite en temps réel. L’automatisation partielle des trajets permettrait de réduire les risques liés aux obstacles imprévus, tout en allégeant la charge de travail des équipes au sol.

À terme, les ingénieurs estiment que l’IA pourrait planifier des parcours de plusieurs kilomètres et diviser par deux le temps nécessaire à la préparation des missions, une évolution sans doute inéluctable qui promet d’accélérer significativement la collecte de données scientifiques sur Mars… et au-delà.

