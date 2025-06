La NASA ferme plusieurs comptes de réseaux sociaux, dont ceux de Curiosity et Perseverance

La NASA vient d’annoncer la fermeture ou la consolidation de plusieurs comptes de réseaux sociaux liés à certaines de ses missions scientifiques, dont ceux des célèbres rovers martiens Curiosity (@MarsCuriosity) et Perseverance (@NASAPersevere) sur X. L’objectif est de rendre ses activités « plus accessibles au public » tout en réduisant le risque de confusion lié à une trop grande fragmentation de ses communications. Désormais, les mises à jour sur ces missions seront centralisées sur des comptes plus généraux, comme @NASAMars. L’agence prévoit aussi de renommer certains comptes pour mieux refléter ses priorités stratégiques actuelles.

Cette rationalisation intervient dans un contexte budgétaire plus qu’incertain. Avec plus de 400 comptes sur 15 plateformes, la centralisation peut paraître logique, mais la mesure entraîne aussi une perte de proximité que certains comptes spécialisés entretenaient avec le public. Par ailleurs, le budget 2026 proposé par l’administration Trump prévoit une réduction de 6 milliards de dollars du financement de la NASA, menaçant l’annulation de plusieurs missions, telles que l’envoi d’une sonde vers Vénus ou la collaboration avec l’ESA sur les ondes gravitationnelles.