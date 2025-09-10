De la vie sur Mars ? La NASA tiendra une conférence exceptionnelle dans la journée

La NASA tiendra ce soir une conférence de presse annoncée comme « cruciale » et consacrée au rover Perseverance en mission sur Mars depuis février 2021 dans le cratère Jezero (un ancien lit de lac propice aux découvertes scientifiques). Les scientifiques de l’agence spatiale y dévoileront les analyses d’un échantillon baptisé « Sapphire Canyon », récupéré en juillet 2024 dans la vallée de Neretva Vallis, vallée qui était autrefois parcourue par l’eau (il y a des trèèèèèès longtemps). Le mystère autour de ce fragment martien est palpable, et son étude pourrait apporter des éclairages essentiels sur la recherche de traces de vie anciennes sur la planète rouge. L’annonce sera diffusée en direct ce mercredi 10 septembre à 11h, heure de Washington, soit 17 heures heure de Paris, et rassemblera plusieurs intervenants clés, dont l’administrateur par intérim Sean Duffy, la scientifique Lindsay Hays ou encore la chef de projet Katie Stack Morgan.

L’importance de cette communication suggère que les résultats sont d’une portée notable — on sait déjà que Cheyava Falls, un autre échantillon, avait révélé des caractéristiques chimiques et structurales étonnantes, parfois interprétées comme des signatures possibles de vie microbienne anciennes. Les attentes sont donc extrêmement fortes. Trop fortes peut-être ?