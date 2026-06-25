Euclid (ESA) dévoile le cœur surpeuplé de la Voie lactée avant la mission Roman de la NASA

Le télescope spatial Euclid, piloté par l’Agence spatiale européenne, offre une plongée saisissante dans le bulbe galactique, la région dense qui entoure le centre de la Voie lactée. Cette image hors norme, obtenue le 23 mars 2025 et donc dévoilée en ce mois de juin 2026, pourrait aussi préparer le terrain pour le futur télescope Nancy Grace Roman de la NASA.

Plus de 60 millions d’étoiles dans une seule mosaïque

Euclid a observé cette zone pendant environ 26 heures en assemblant neuf prises de vue. Le résultat couvre 4,8 degrés carrés de ciel, soit une surface équivalente à près de 22 fois le diamètre apparent de la pleine Lune. Malgré l’épaisse poussière interstellaire qui masque une partie du centre galactique, l’instrument a révélé plus de 60 millions d’étoiles, ainsi que des amas stellaires, des nébuleuses et des nuages moléculaires.

La mission européenne est avant tout consacrée à l’étude de la matière noire et de l’énergie sombre, mais sa large couverture et sa résolution permettent également de produire des relevés très utiles dans notre propre galaxie, notamment dans les zones particulièrement difficiles à observer depuis le sol.

Un repérage précieux pour le télescope Roman

La NASA doit lancer le télescope spatial Nancy Grace Roman le 30 août 2026. Sa mission comprendra un vaste programme d’observation du bulbe galactique afin de suivre les variations de luminosité de millions d’étoiles et de détecter des phénomènes de microlentille gravitationnelle.

Cette technique peut révéler des exoplanètes éloignées, des planètes errantes et même des trous noirs isolés, lorsque leur gravité déforme temporairement la lumière d’une étoile située derrière eux. « Ajouter l’instantané d’Euclid aux futures observations de Roman nous aidera à mieux cartographier notre galaxie », souligne Jason Rhodes, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Deux télescopes, des observations complémentaires

Euclid apporte une carte de référence extrêmement détaillée, tandis que Roman doit observer les changements dans le temps. En combinant ces données, les astronomes disposeront d’un outil inédit pour mieux comprendre la population stellaire de la Voie lactée et traquer des objets jusque-là presque invisibles.