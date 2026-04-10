Artemis II : comment suivre en direct l’amerrissage historique de la mission lunaire de la NASA

La mission Artemis II s’apprête à vivre son moment le plus délicat et sans doute aussi le plus suivi, soit le retour sur Terre de l’équipage après son voyage autour de la Lune. Ce vendredi 10 avril, la capsule Orion va amerrir dans le Pacifique quelque part au large de San Diego, marquant ainsi la fin d’une mission déjà historique pour la NASA et ses partenaires.
À bord d’Orion, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover et Jeremy Hansen bouclent neuf jours de mission. Juste avant l’amerrissage, la capsule devra traverser la phase la plus critique du trajet : la rentrée atmosphérique. Pendant environ treize minutes, le vaisseau sera exposé à des températures extrêmes, avec des températures pouvant atteindre près de 2 760 °C. La NASA surveille ce moment avec une attention particulière, car le comportement du bouclier thermique d’Orion reste un enjeu majeur depuis les observations effectuées lors d’Artemis I.
Pour cette mission habitée, l’agence spatiale a opté pour un profil de retour plus progressif afin de limiter l’exposition excessive à la chaleur. L’ensemble de l’opération porte une charge symbolique considérable : cela fait en effet plus d’un demi-siècle que des astronautes n’étaient pas revenus d’un voyage lunaire !
La retransmission officielle doit débuter à 18 h 30, heure de la côte Est américaine, pour un amerrissage prévu vers 20 h 07, soit 2h 07 du matin heure de Paris. Le direct sera proposé sur le site NASA+, la chaine YouTube de l’agence spatiale américaine (ci-dessus), ainsi que sur plusieurs plateformes partenaires. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts que tout se déroule comme prévu, ce qui devrait être le cas si on se réfère à l’historique des retours de capsules habitées.
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