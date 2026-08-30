GTA 6 : pas d’IA générative ni de microtransactions, confirme Rockstar

Rockstar Games a confirmé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira sans microtransactions ni l’usage d’intelligence artificielle générative pour le développement. L’éditeur a livré ces précisions lors d’un échange avec Kinda Funny Games, à l’approche du lancement du jeu fixé au 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Rockstar va éviter certaines polémiques avec GTA 6

Au cours d’une discussion, Andy Cortez de Kinda Funny Games a demandé directement à Rockstar Games si les joueurs pourraient utiliser de l’argent réel pour acheter des objets dans le jeu. La réponse de l’équipe a été sans détour : « pas de monétisation dans ce jeu ».

Une autre question a concerné l’usage de l’intelligence artificielle générative. Rockstar Games a répondu qu’aucune IA n’est utilisée dans le jeu.

Plusieurs studios ont déjà utilisé de l’IA générative dans leurs jeux. Il y a notamment le cas pour des titres comme Clair Obscur: Expedition 33 et Arc Raiders. À chaque fois, il y a eu des critiques de la part de certains joueurs. Mais dans le cas de Grand Theft Auto VI, ils peuvent se rassurer en apprenant qu’il n’y a pas eu l’usage d’IA générative pendant le développement.

Pour rappel, GTA 6 a eu le droit à un aperçu étendu de près de 27 minutes cette semaine. C’est d’abord sorti sur Netflix puis c’est arrivé gratuitement sur YouTube quelques heures plus tard. Le jeu, qui arrivera 13 ans après GTA 5, aura le droit à un mode solo, mais il ne bénéficiera pas de GTA Online. Du moins pas au lancement.

Toujours disponible en précommande

Les précommandes sont en place depuis la fin juin. Le prix officiel est de 79,99 euros pour la version standard et 99,99 euros pour la version ultime. Mais voici où acheter GTA 6 au meilleur prix :