Culture Geek : quand un message Usenet a donné naissance à Linux

Le 25 août 1991 à 20 h 57 GMT, un étudiant finlandais de 21 ans publie quelques lignes dans le groupe Usenet comp.os.minix. Linus Torvalds y présente un système d’exploitation « libre », développé comme un passe-temps pour les PC équipés d’un processeur 386 ou 486. Il prévient que son projet ne deviendra probablement jamais aussi important ni aussi professionnel que GNU et demande aux utilisateurs de Minix ce qu’ils aimeraient trouver dans un autre système. Trente-cinq ans plus tard, cette modestie est devenue l’une des citations les plus célèbres de l’histoire informatique.

Le message n’annonçait pourtant ni un produit fini, ni même la publication immédiate d’un logiciel. Linux 0.01 n’était pas encore disponible, le projet n’utilisait pas la licence GPL et le mot « open source » n’existait pas dans son sens actuel. Le futur noyau universel ne fonctionnait que sur une famille très précise de PC, exigeait encore Minix pour être préparé et reconnaissait nativement le clavier finlandais de son auteur. L’histoire réelle est donc plus intéressante que le récit condensé d’un génie solitaire mettant en ligne, en une soirée, le système qui allait conquérir le monde.

Linux est né de la rencontre entre un ordinateur personnel enfin assez puissant, des outils issus du projet GNU, un réseau mondial de passionnés et une licence permettant à chacun d’étudier puis de redistribuer les améliorations. Torvalds a écrit le point de départ et conservé un rôle décisif dans l’intégration du code. La transformation du prototype en infrastructure mondiale appartient, elle, à une communauté qui a appris à collaborer à une échelle encore inhabituelle au début des années 1990.

Un PC 386 dans un monde dominé par les Unix commerciaux

Au début de 1991, Unix a essaimé dans les universités et les entreprises sous plusieurs variantes, souvent liées à des stations de travail coûteuses. Le PC compatible IBM gagne rapidement en puissance, mais l’étudiant qui souhaite comprendre un système de type Unix se heurte encore aux tarifs, aux licences restrictives et aux matériels spécialisés.

Linus Torvalds vient alors d’acquérir un PC doté d’un Intel 80386. Le processeur, commercialisé depuis le milieu des années 1980, apporte à la famille x86 une architecture 32 bits et une unité de gestion mémoire intégrée. Son mode protégé, la pagination et la segmentation offrent exactement le terrain nécessaire pour expérimenter l’exécution de plusieurs tâches et l’isolation de leur mémoire. Torvalds utilise Minix, le système de type Unix conçu par le professeur Andrew S. Tanenbaum comme support d’enseignement. Minix permet d’étudier du code source, mais ses objectifs pédagogiques et son modèle de diffusion de l’époque ne correspondent pas à ceux d’un Unix librement transformable en plateforme de production.

Une autre pièce du puzzle existe déjà. Lancé par Richard Stallman en 1983, le projet GNU a produit un compilateur, un interpréteur de commandes, des bibliothèques et de nombreux utilitaires. Il lui manque toutefois un noyau opérationnel reliant ces programmes au matériel. Un noyau répartit le temps du processeur et gère la mémoire, les périphériques et les fichiers. « Linux » désigne précisément ce noyau ; « GNU/Linux » souligne le rôle des outils GNU dans de nombreux systèmes complets construits autour de lui.

Le projet personnel de Torvalds commence par le basculement entre tâches et l’émulation d’un terminal. Il faut ensuite un pilote de disque, un système de fichiers et une gestion des processus. L’exploration du 386 prend progressivement la forme d’un noyau.

Le 25 août 1991, une demande de conseils plutôt qu’un lancement

Usenet joue un rôle central. Ce réseau de groupes de discussion répliqués entre serveurs rassemble dans comp.os.minix les personnes susceptibles de tester le projet. Torvalds l’a déjà utilisé le 3 juillet 1991 pour rechercher une version électronique de la norme POSIX, qui définit des interfaces communes aux systèmes de type Unix.

Son message du 25 août porte le sujet « What would you like to see most in minix? ». Il y écrit, dans une formule devenue historique : « Je développe un système d’exploitation libre, juste comme passe-temps, qui ne sera ni grand ni professionnel comme GNU. » La traduction doit conserver la nuance : le mot anglais « free » peut alors évoquer la gratuité ou la liberté d’utilisation, mais Linux n’est pas encore distribué sous la licence libre qui fixera durablement ses règles.

Le texte contient déjà des informations techniques concrètes. Bash 1.08 et GCC 1.40 ont été portés et fonctionnent. Le code ne reprend aucun élément de Minix, assure Torvalds, même si l’organisation logique du système de fichiers lui ressemble pour des raisons pratiques. Le noyau exploite directement les mécanismes du 386 et son auteur ne le croit pas portable. Dès le lendemain, lorsqu’un lecteur imagine un portage sur Amiga, Torvalds insiste : il utilise presque toutes les particularités du processeur qu’il a pu trouver. La suite donnera tort à cette prédiction, mais elle n’était pas absurde au regard du code écrit à cet instant.

Parler de « naissance de Linux » le 25 août est donc une convention commode. C’est la première annonce publique connue du projet et le moment où un travail privé commence à attirer des testeurs. Ce n’est ni la date de sa première ligne de code, ni celle de la première archive téléchargeable, ni celle d’une version utilisable par le grand public.

Linux 0.01 : un noyau à lire avant d’être un système à utiliser

La version 0.01 est généralement datée du 17 septembre 1991, avec prudence : Torvalds n’a pas publié d’annonce générale et a plus tard situé l’envoi vers le milieu du mois. Il a déposé les sources sur le serveur FTP nic.funet.fi avant de prévenir quelques personnes intéressées. L’archive actuelle n’a plus son horodatage originel. Le 17 septembre reste donc la date couramment retenue, pas celle d’un lancement organisé.

Les notes originales de Linux 0.01 dissipent toute tentation de romantiser le logiciel. Torvalds le décrit comme un noyau de type Minix pour machines AT à base de 386, incomplet et immature. Il faut un écran EGA ou VGA, un contrôleur de disque dur de type AT et, détail révélateur de son origine domestique, composer avec un clavier finlandais codé en dur. Les appels système mount et umount ne sont même pas implémentés. Le document conseille surtout de lire le code ; le support est informel et les changements fréquents.

Linux 0.01 ne se suffit pas à lui-même. Minix reste nécessaire pour compiler et amorcer l’environnement, tandis que Bash et plusieurs outils GNU fournissent l’espace utilisateur. Torvalds écrit d’ailleurs avec lucidité qu’un noyau seul « ne mène nulle part » : il faut un shell, un compilateur, une bibliothèque et d’autres programmes. La première archive est un assemblage d’environ 10 000 lignes de C, d’en-têtes et d’assembleur selon la méthode de comptage, loin des dizaines de millions de lignes atteintes par les versions modernes.

Le projet possède néanmoins des choix structurants. Dans ce noyau monolithique, gestion des processus, mémoire, système de fichiers et pilotes partagent le même espace privilégié. Cette organisation peut être performante, mais une erreur peut compromettre l’ensemble. Torvalds exploite la pagination et la segmentation du 386 et réduit les changements de tâche. Son principe n’est pas la perfection théorique : faire fonctionner rapidement un noyau simple, mais assez puissant pour exécuter des logiciels Unix.

La GPL transforme un code disponible en projet durable

Un autre raccourci historique consiste à présenter Linux comme un projet GPL dès le premier jour. La licence écrite pour la version 0.01 autorise la redistribution du code source, mais interdit de demander un paiement, même pour les frais de manipulation. Cette clause empêche la constitution d’une économie normale autour du logiciel : presser des CD, imprimer des manuels ou vendre du support implique nécessairement des coûts.

Le basculement intervient avec Linux 0.12. Dans les notes de cette version, Torvalds annonce la suppression de l’interdiction commerciale et l’adoption du copyleft GNU, effective le 1er février 1992 sous réserve de l’accord des contributeurs. La GNU General Public License garantit l’accès au code source et impose que les versions redistribuées restent placées sous les mêmes libertés. Elle n’interdit pas de gagner de l’argent ; elle empêche qu’un acteur transforme une amélioration distribuée du noyau en dérivé propriétaire fermé.

Ce changement aligne le noyau avec les outils GNU dont il dépend et rassure les développeurs comme les futurs distributeurs. Des utilisateurs peuvent corriger un pilote, ajouter une fonction ou adapter le système à une autre configuration, puis renvoyer leur modification. Les notes de Linux 0.12 portent déjà les traces de cette coopération : contrôle des tâches, consoles virtuelles, pseudo-terminaux et autres fonctions sont attribués à différents contributeurs. Le logiciel n’est plus seulement le programme de Torvalds.

Le vocabulaire doit rester chronologiquement juste. En 1992, on parle de logiciel libre et de copyleft. L’expression « open source » ne sera popularisée qu’en 1998. Appliquer ce terme à Linux 0.01 sans explication crée un anachronisme et masque la décision juridique qui a réellement ouvert la voie aux distributions communautaires et commerciales.

Des disquettes artisanales à Linux 1.0

La croissance est rapide parce qu’Internet réduit les distances entre programmeurs. Les correctifs circulent par courrier électronique et dans les groupes Usenet. Torvalds sélectionne et fusionne les contributions, tandis que des développeurs prennent progressivement la responsabilité de sous-systèmes. Le matériel pris en charge s’élargit, Linux apprend à s’héberger lui-même, reçoit un réseau TCP/IP, une mémoire virtuelle plus robuste et des systèmes de fichiers adaptés à un usage quotidien.

Des distributions apparaissent pour rendre l’ensemble installable. MCC Interim Linux, Softlanding Linux System, Slackware et Debian sélectionnent le noyau et les utilitaires, puis organisent l’installation. Cette diversité permet de viser le serveur, la station de travail ou le débutant, mais multiplie aussi les formats et les interfaces.

Le 14 mars 1994, Torvalds annonce Linux 1.0. L’annonce conservée précise que la version sort enfin du statut bêta et doit fournir une base aux distributions. Linux peut alors être utilisé comme un véritable Unix sur PC, avec interface graphique, réseau et environnement de développement. La presse de l’époque ne raconte déjà plus l’œuvre d’un seul homme : Torvalds estime ne plus avoir écrit que moins de la moitié du code du noyau 1.0.

Tux n’appartient pas à cette première période. Le manchot dessiné par Larry Ewing avec GIMP apparaît en 1996 et devient l’emblème de Linux, sans avoir remporté les concours de logo auxquels il est souvent associé. L’histoire d’un Torvalds mordu par un manchot dans un zoo australien relève surtout de l’anecdote humoristique.

« Linux est obsolète » : la controverse qui a clarifié ses choix

Le succès n’était pas inscrit dans l’architecture. Le 29 janvier 1992, Andrew Tanenbaum publie un message au titre brutal : « LINUX is obsolete ». Le concepteur de Minix défend les micro-noyaux, dans lesquels un minimum de fonctions demeure en mode privilégié et les autres services sont isolés. À ses yeux, construire en 1991 un noyau monolithique étroitement lié au 386 constitue un retour en arrière et compromet sa portabilité.

La postérité a souvent transformé cet échange en duel dont Linux aurait démontré que Tanenbaum avait entièrement tort. La réalité est moins simple. Linux a effectivement été porté sur de nombreuses architectures et le x86 n’a pas disparu comme certains l’envisageaient. Son modèle monolithique modulaire s’est révélé capable d’évoluer. Les critiques sur l’isolation, la complexité et l’impact potentiel d’un pilote défectueux restent cependant pertinentes. Des systèmes modernes emploient toujours des architectures de micro-noyau ou hybrides pour répondre à d’autres priorités.

La victoire de Linux n’est donc pas celle d’une théorie universellement supérieure. Elle tient à un code disponible au bon moment, utilisable sur du matériel répandu, associé aux outils GNU, amélioré par une communauté et protégé par une licence propice au partage. L’ingénierie pragmatique a avancé plus vite que les alternatives encore incomplètes. Le débat rappelle qu’une technologie s’impose rarement grâce à son seul dessin technique : son écosystème, ses outils et sa capacité à accueillir des contributions comptent tout autant.

La conquête invisible, du cloud aux consoles portables

Linux n’a jamais détrôné Windows sur le PC familial de la manière annoncée par ses partisans les plus enthousiastes. KultureGeek observait déjà en 2017 que sa part du marché des ordinateurs personnels progressait tout en restant minoritaire. Ce résultat alimente depuis des décennies la plaisanterie sur « l’année de Linux sur le bureau ». Se limiter à cet indicateur revient pourtant à regarder la façade la moins importante de son expansion.

Linux s’est installé là où l’utilisateur ne choisit pas toujours son noyau : serveurs, cloud, routeurs, équipements industriels et supercalculateurs. La liste TOP500 de juin 2026 classe 500 machines relevant toutes de la famille Linux. Android repose officiellement sur un noyau Linux à support long terme ; SteamOS, sur une base Arch Linux. Même Microsoft distribue un noyau Linux dans Windows avec WSL 2, spectaculaire retournement historique.

Cette présence explique pourquoi les décisions du projet dépassent le cercle des passionnés. Une faille du noyau peut toucher des centres de données, des téléphones ou des objets connectés. Le logiciel libre n’est pas automatiquement sécurisé : il rend l’audit possible, sans garantir que quelqu’un examinera chaque ligne à temps. Les tensions autour de Meltdown et Spectre ont montré combien le noyau dépend aussi des informations et des correctifs fournis par les fabricants de processeurs.

L’image d’une armée de bénévoles hors de l’économie est également dépassée. Des entreprises concurrentes paient des ingénieurs parce qu’elles partagent le même socle, tout en influençant les fonctions utiles à leurs produits. Ce financement rend possible la maintenance, mais pose des questions de pouvoir et d’épuisement des responsables. Aucun propriétaire unique ne peut fermer Linux ; toutes les voix n’ont pas pour autant le même poids.

Un héritage plus large qu’un système d’exploitation

Trente-cinq ans après le message de comp.os.minix, l’héritage principal de Linux est sa méthode. Un composant critique peut être développé publiquement pendant des décennies, avec des cycles réguliers et une hiérarchie de mainteneurs. En 2016, la Linux Foundation recensait depuis 2005 environ 14 000 développeurs issus de plus de 1 300 sociétés ; chaque version récente réunissait alors le travail de plus de 1 600 personnes.

Cette méthode a aussi produit ses propres outils. Lorsque la gestion du code du noyau est devenue trop lourde, Torvalds a créé Git en 2005. Le logiciel dépasse aujourd’hui largement Linux et structure une grande partie du développement moderne. L’influence culturelle se retrouve dans l’idée qu’un programme peut être à la fois librement accessible, développé en public et soutenu par une activité commerciale. Elle nourrit aussi les débats contemporains sur la souveraineté numérique : en 2026, la DINUM a engagé le passage de ses propres postes à Linux, non parce que le système serait gratuit par magie, mais pour réduire une dépendance stratégique.

Le contraste avec Linux 0.01 reste saisissant. Il exigeait un PC AT à base de 386, un disque compatible, un écran EGA ou VGA et quelques adaptations pour le clavier finlandais. Son auteur le jugeait non portable. Le projet moderne fonctionne sur des architectures qu’il ne pouvait pas tester et sur les machines les plus puissantes de la planète.

Le mythe retient une phrase trop modeste devenue prophétie inversée. Les faits racontent quelque chose de plus utile : Linux n’a pas grandi malgré son ouverture improvisée, mais parce qu’un prototype imparfait a rencontré des règles de partage, des outils et des personnes capables de le transformer. Le 25 août 1991 ne marque pas l’apparition soudaine d’un système achevé. Il marque le moment où une question posée à quelques utilisateurs de Minix a rendu possible une réponse collective qui continue, trente-cinq ans plus tard, à faire fonctionner une grande partie du monde numérique.