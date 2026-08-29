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OpenAI prévoit de retirer ses modèles de Cursor après son rachat par SpaceX

5 min.
29 Août. 2026 • 15:42
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OpenAI prévoit de mettre fin à l’accord qui permet à Cursor d’intégrer ses modèles d’intelligence artificielle, quelques semaines après la finalisation du rachat de l’éditeur Anysphere par SpaceX. L’entreprise a proposé une coupure le 12 novembre 2026, soit le délai maximal prévu par le contrat. D’ici là, les deux parties disent encore discuter, mais OpenAI précise déjà que son futur grand modèle Astra ne sera pas fourni au service de programmation.

Cette décision ne signifie pas que Cursor va cesser de fonctionner. L’outil propose plusieurs familles de modèles, notamment celles de Google, Anthropic et xAI. Elle peut néanmoins modifier sensiblement l’expérience de ses utilisateurs : le choix du moteur influence la qualité du code produit, le prix, la vitesse et le comportement des agents capables d’exécuter plusieurs étapes dans un projet.

Cursor AI

Le changement de propriétaire déclenche une clause contractuelle

SpaceX a annoncé en juin le rachat d’Anysphere dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisée 60 milliards de dollars, finalisée au début du mois d’août. Le contrat spécifique qui liait Cursor à OpenAI prévoyait une fenêtre de résiliation en cas de changement de contrôle. OpenAI indique avoir notifié SpaceX de son intention de l’utiliser et avoir proposé le 12 novembre comme date de fin.

Dans sa déclaration officielle, OpenAI explique ne pas être suffisamment convaincue que SpaceX respectera les conditions d’utilisation de ses modèles. L’entreprise invoque son expérience antérieure avec des sociétés dirigées par Elon Musk et affirme que X avait enfreint un autre accord. Il s’agit de la position d’OpenAI dans un différend commercial : aucune décision judiciaire présentée à ce stade n’établit les griefs avancés dans ce dossier.

Michael Truell, cofondateur et dirigeant d’Anysphere, a répondu que Cursor discutait avec OpenAI pour résoudre la situation. Il a également défendu l’idée d’OpenAI comme infrastructure neutre accessible à de nombreux produits. Cette phase de négociation laisse ouverte la possibilité d’un arrangement, mais le calendrier de migration est désormais suffisamment concret pour que Cursor et ses clients se préparent à une rupture.

Un enjeu plus large que le catalogue de modèles

Cursor s’est développé en agrégeant des modèles concurrents derrière une interface et des agents spécialisés dans le développement. Ce fonctionnement limite la dépendance à un fournisseur unique, sans l’éliminer. Chaque modèle dispose de capacités, de limites de contexte et de règles d’utilisation différentes. Retirer l’une des options les plus demandées oblige à réévaluer les automatisations, les budgets et parfois les résultats des tests internes.

Le dossier illustre aussi la tension entre la promesse d’une couche d’IA disponible comme une infrastructure et le contrôle que conservent les concepteurs des modèles. Un fournisseur peut restreindre l’accès pour des motifs contractuels, concurrentiels ou de sécurité. L’utilisateur final ne possède généralement ni les poids du modèle ni la garantie qu’une version donnée restera accessible. Ce risque est particulièrement visible avec les agents de programmation, dont les performances dépendent d’intégrations étroites et d’instructions adaptées à chaque moteur.

Le rachat n’arrive pas dans un vide éditorial. KultureGeek avait déjà rapporté l’opération à 60 milliards de dollars et, auparavant, l’alliance assortie d’une option de rachat. L’élément nouveau est ici la conséquence opérationnelle du changement de propriétaire : OpenAI engage la sortie de ses modèles et exclut Astra du partenariat. Ce futur système avait été repéré sous ce nom dans une publication scientifique d’OpenAI.

Cursor conserve des solutions de repli

La diversité du catalogue donne à Cursor plusieurs chemins. Le service peut mettre davantage en avant les modèles de xAI, ce qui paraît naturel au sein du groupe contrôlé par Elon Musk, ou continuer à s’appuyer sur Anthropic et Google. Il peut aussi renforcer ses propres couches d’orchestration pour rendre le changement de modèle moins visible. Aucune de ces options n’est cependant parfaitement interchangeable : des équipes ont construit des procédures et des évaluations autour d’un comportement précis.

L’autre inconnue concerne la réaction des développeurs. Ceux qui utilisent Cursor pour son interface peuvent accepter un autre moteur. Ceux qui le choisissent spécifiquement pour accéder aux modèles d’OpenAI pourraient se tourner vers un produit concurrent ou utiliser directement les outils du fournisseur. La cybersécurité entre également dans l’équation, car les agents de code sont devenus assez puissants pour accélérer aussi bien le développement légitime que des opérations offensives, comme l’a montré l’utilisation de Cursor dans des attaques liées au rançongiciel Aurora.

Le 12 novembre constitue donc un point de bascule proposé, pas encore une extinction irrévocable. Les discussions peuvent aboutir, mais la notification d’OpenAI change déjà le rapport de force. Pour Cursor, l’enjeu sera de prouver que son produit reste cohérent malgré la rotation de ses fournisseurs. Pour les entreprises clientes, c’est un rappel utile : une stratégie multicloud appliquée aux modèles d’IA doit être testée en pratique avant qu’une clause contractuelle ne force la transition.

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