Xbox Series X25 : le prix (élevé) et la date de sortie fuitent

Microsoft a déjà annoncé la Xbox Series X25, mais n’a rien communiqué sur le prix et la date de sortie précise. Aujourd’hui, le leaker billbil-kun partage justement ces informations.

899,99 euros pour la Xbox Series X25

La Xbox Series X25 est une édition limitée de la Xbox Series X, dévoilée en juin 2026 pour célébrer les 25 ans de la marque Xbox. Elle se distingue par un boîtier translucide vert, un hommage direct au design de la toute première Xbox sortie en 2001. Côté caractéristiques, c’est la même chose que la Xbox Series X avec 1 To de stockage, un lecteur de disques et les mêmes performances.

Selon la fuite du jour, la Xbox Series X25 sera disponible au prix de 899,99 euros. C’est cher, très cher même, au point que ce sera 100 euros de plus que la Xbox Series X de 1 To, celle-ci ayant connu récemment une hausse de tarifs. Ce sera également le même prix que la PS5 Pro. La console de Sony a deux fois plus de stockage, mais n’a pas de lecteur de disque inclus.

Concernant la date de sortie, Microsoft avait déjà évoqué une arrivée en novembre sans plus de précision. Aujourd’hui, on apprend que ce sera le 27 novembre. Cela correspond également à la date du Black Friday 2026. Peut-être que cela signifiera des réductions chez certains revendeurs, que ce soit pour la console anniversaire ou pour les autres modèles.

Dans tous les cas, Microsoft ne confirme rien pour le moment et les précommandes ne sont pas ouvertes. Il est bon de rappeler que la Xbox Series X25 sera une édition limitée, il n’y en aura pas pour tout le monde. Microsoft n’a pas dévoilé combien d’exemplaires il compte en produire.