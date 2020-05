Microsoft rend aujourd’hui disponible la mise à jour Mai 2020 de Windows 10. Le groupe propose deux grosses mises à jour par an : une au printemps et un autre à l’automne. La première est arrivée.

Malgré tout, la « grosse » mise à jour de Windows 10 ne l’est pas tellement dans les faits (du moins pour le grand public). Le plus grand changement apporté est l’ajout de Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2), avec un noyau Linux personnalisé. Cette intégration de Linux dans Windows 10 améliorera considérablement les performances du sous-système Linux conçu par Microsoft dans Windows 10. Microsoft promet également de mettre à jour ce noyau par le biais de Windows Update et il sera open source afin que les développeurs puissent créer leur propre noyau WSL et y apporter des modifications.

La nouvelle version comprend également quelques améliorations pour Cortana. L’assistant de Microsoft peut désormais être retiré de la barre de tâches de Windows 10 et il est maintenant possible de taper du texte ou parler à Cortana, au choix. L’interface générale de Cortana a été modifiée pour la rendre plus conviviale et Microsoft a également ajouté des recherches rapides à l’interface de recherche. Il s’agit notamment d’un accès rapide à la météo, aux actualités, à l’historique du jour et aux nouveaux films.

Pour télécharger la mise à jour Mai 2020, ouvrez le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres (icône avec l’engrenage), sélectionnez « Mise à jour et sécurité » et cliquez sur le bouton « Rechercher des mises à jour ». Elle se téléchargera et s’installera sinon en tâche de fond chez les utilisateurs au fil des prochaines semaines.