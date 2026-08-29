BLEACH Mirrors High ouvre ses préinscriptions et détaille ses récompenses

BLEACH Mirrors High ouvre officiellement ses préinscriptions sur mobile. Bandai Namco Entertainment a lancé la campagne ce jour, accompagnée de nouvelles vidéos courtes consacrées aux personnages et d’un système de récompenses lié au nombre total d’inscrits. Le jeu est attendu sur iOS et Android, en téléchargement gratuit avec des achats intégrés, mais son éditeur ne confirme toujours pas de date de lancement mondiale dans cette annonce.

Cette ouverture marque le passage d’une phase de présentation à une phase de recrutement du public. Le site officiel renvoie vers les boutiques mobiles selon le territoire et promet que les paliers atteints seront distribués au lancement. Les détails diffusés autour de la campagne indiquent qu’un total de 500 000 préinscriptions doit permettre d’obtenir notamment Ichigo et Rukia en version trois étoiles, ainsi qu’un cumul de 15 000 Mirror Gems.

Une campagne mondiale fondée sur des paliers communs

Le principe n’impose pas à chaque joueur de franchir un objectif individuel : Bandai Namco additionne les préinscriptions et débloque progressivement des récompenses pour l’ensemble de la communauté. La formulation officielle précise que celles-ci seront accordées lors de la sortie. Elle ne signifie pas que les objets sont immédiatement versés, ni que la préinscription donne accès à une version jouable dès aujourd’hui.

Le palier de 500 000 constitue l’objectif le plus visible de la campagne. Les récompenses annoncées sont cumulatives, ce qui conduit au total de 15 000 Mirror Gems avec les personnages trois étoiles. La valeur réelle de cette monnaie ne pourra toutefois être jugée qu’une fois connus les tarifs, les probabilités et le fonctionnement complet des invocations. Un chiffre généreux en apparence peut représenter des usages très différents selon le coût d’une tentative et la fréquence des distributions gratuites.

Les nouvelles bandes-annonces mettent notamment en avant Byakuya Kuchiki, Toshiro Hitsugaya et Mayuri Kurotsuchi, avec d’autres variantes consacrées à des Shinigamis connus. Ces vidéos remplissent une double fonction : rappeler la présence de figures familières et montrer le rendu en jeu avant l’ouverture commerciale. Bandai Namco précise que les images et vidéos présentent une version encore en développement ; l’interface, les effets et certains équilibres peuvent donc évoluer.

Une histoire originale après Thousand-Year Blood War

BLEACH Mirrors High ne se contente pas de rejouer les premiers arcs du manga. Sa présentation officielle situe l’action après Thousand-Year Blood War et annonce une intrigue originale. Les personnages ont été conçus en collaboration avec Tite Kubo, créateur de Bleach, tandis que la version japonaise reprend les voix de l’anime. Ces éléments donnent au projet un statut différent d’une simple compilation de combats tirés de la série.

La fiche Google Play décrit un jeu d’action en 3D où le joueur incarne des Soul Reapers et affronte des Hollows. Elle met en avant des batailles rapides, des enchaînements et la possibilité de constituer une équipe. La campagne de préinscription ne fournit cependant pas encore toutes les informations utiles sur la progression à long terme, la durée du contenu narratif ou la place exacte du jeu en coopération et en compétition.

Le modèle gratuit avec achats intégrés invite à conserver une lecture prudente. La présence de personnages classés par étoiles et d’une monnaie spécifique suggère un système de recrutement aléatoire, mais les conditions précises devront être lues dans la version finale. Préinscrire un compte ne constitue pas un achat et n’oblige pas à utiliser le jeu lors de sa sortie ; il reste néanmoins préférable de vérifier les autorisations demandées par l’application et les conditions du magasin correspondant à son appareil.

Pas encore de date mondiale confirmée

La page officielle de la campagne se contente d’annoncer l’ouverture des inscriptions et les récompenses futures. Une date peut apparaître sur certaines fiches de boutique selon le pays, mais Bandai Namco ne l’intègre pas à son communiqué mondial. Elle ne doit donc pas être traitée comme un calendrier ferme tant que l’éditeur n’a pas publié de confirmation directe.

Cette réserve compte pour les joueurs européens : les disponibilités et les horaires peuvent varier d’un territoire à l’autre, même lorsqu’une page de préinscription est accessible. Le site officiel est proposé en plusieurs langues, dont le français, ce qui confirme l’ambition internationale du lancement sans garantir encore une sortie simultanée partout.

La campagne du 29 août fournit malgré tout plusieurs éléments concrets : les préinscriptions sont ouvertes, le jeu vise iOS et Android, des récompenses communautaires sont fixées et de nouvelles séquences sont visibles. Mirrors High entre désormais dans sa phase d’attente finale. La prochaine information réellement décisive sera la date mondiale, suivie des détails économiques qui permettront d’évaluer ce que représentent les 15 000 Mirror Gems promis.