Sony Music Publishing et Warner Chappell poursuivent Anthropic pour l’entraînement de Claude

Sony Music Publishing et Warner Chappell Music ont engagé une nouvelle action en justice contre Anthropic devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. Les deux éditeurs musicaux affirment que l’entreprise et deux de ses cofondateurs, Dario Amodei et Benjamin Mann, ont obtenu puis copié sans autorisation des dizaines de milliers de compositions afin de développer Claude. La procédure vise à la fois l’acquisition alléguée d’œuvres par BitTorrent, la collecte de paroles sur le Web et les reproductions que les modèles auraient générées.

Il s’agit pour l’instant d’accusations contenues dans une plainte, pas de faits établis par un jugement. Anthropic a déclaré à TechCrunch qu’elle contestait les demandes des éditeurs et qu’elle entendait se défendre vigoureusement. Cette précaution est essentielle, car le dossier mélange plusieurs questions juridiques distinctes : la provenance des fichiers, leur copie pour l’entraînement, la mémorisation éventuelle de passages et les réponses remises aux utilisateurs.

Une plainte qui cible la constitution même des données d’entraînement

Le document déposé au tribunal désigne Anthropic, Dario Amodei et Benjamin Mann comme défendeurs. Les plaignants soutiennent que Mann aurait téléchargé au moins cinq millions de livres depuis Library Genesis en 2021, puis que des employés d’Anthropic en auraient obtenu au moins deux millions supplémentaires depuis Pirate Library Mirror en 2022. Certains de ces ouvrages contiendraient des paroles ou des partitions appartenant aux catalogues représentés.

Cette partie de l’affaire est importante, car elle sépare l’usage d’une œuvre pendant l’apprentissage du modèle de la façon dont la copie a été acquise. Dans une précédente affaire opposant des auteurs à Anthropic, un juge avait considéré que l’entraînement pouvait relever du fair use dans certaines conditions, tout en distinguant les copies provenant de bibliothèques pirates. Le nouveau recours cherche précisément à exploiter cette frontière : les éditeurs ne contestent pas seulement une analyse informatique de textes, mais invoquent aussi une reproduction et une distribution illégales au moment du téléchargement.

La plainte ajoute qu’Anthropic aurait collecté des paroles sur des services autorisés tels que MusixMatch et LyricFind, numérisé des livres d’occasion et utilisé des ensembles de données comme Common Crawl, The Pile et Books3. Là encore, ce sont les affirmations des plaignants. Le procès devra déterminer quelles œuvres sont réellement présentes, comment elles ont été obtenues, par quelles entités et pour quels modèles. Une liste très longue ne dispense pas d’apporter une preuve pour chaque droit invoqué.

Des dommages potentiellement immenses, mais encore théoriques

Sony Music Publishing et Warner Chappell demandent un procès devant jury, la destruction des copies jugées illicites et un compte rendu des données utilisées pour entraîner Claude. Ils réclament aussi les dommages prévus par le droit américain : jusqu’à 150 000 dollars par œuvre en cas d’infraction volontaire, auxquels pourrait s’ajouter jusqu’à 25 000 dollars pour chaque retrait ou altération d’informations de gestion des droits d’auteur.

Ces plafonds ne constituent pas une facture déjà due. Le montant dépendra notamment du nombre d’œuvres retenues, de la preuve de leur enregistrement, de la qualification des actes et d’une éventuelle volonté délibérée. Les éditeurs parlent de dizaines de milliers de compositions, ce qui crée une exposition théorique de plusieurs milliards de dollars. Une procédure de cette taille peut toutefois être réduite par des décisions préliminaires, un accord amiable ou le rejet de certaines catégories de demandes.

Les plaignants reprochent également à Claude de pouvoir restituer des paroles à l’identique ou presque. La mémorisation désigne ici le fait qu’un modèle reproduit une séquence apprise, plutôt que d’en tirer seulement des régularités générales. Elle ne se mesure pas en demandant une fois un texte connu : il faut examiner la fréquence, les instructions utilisées, la longueur des extraits et l’efficacité des protections. Anthropic a déjà ajouté des garde-fous destinés à refuser les demandes de paroles protégées, mais la plainte affirme qu’ils peuvent être contournés par de nouvelles formulations.

La musique devient un test majeur pour le droit d’auteur appliqué à l’IA

Les catalogues musicaux cumulent plusieurs couches de droits. La composition, qui couvre notamment paroles et mélodie, n’est pas la même chose que l’enregistrement sonore interprété par un artiste. Ce recours est porté par des éditeurs de compositions. Il ne faut donc pas le confondre avec les procédures visant des générateurs de musique accusés d’avoir copié des enregistrements. KultureGeek avait ainsi suivi les accusations contre Suno, puis l’annonce d’un watermark pour les morceaux générés.

Cette distinction explique aussi pourquoi la bataille ne se résume pas à empêcher Claude de réciter une chanson. Les éditeurs cherchent à faire reconnaître un marché de licences pour l’entraînement, tandis que les laboratoires d’IA défendent une marge d’analyse automatisée indispensable à leurs modèles. En France, le débat s’est déjà traduit par des propositions visant une contribution financière des sociétés d’IA. Aux États-Unis, les tribunaux avancent affaire par affaire, selon les œuvres, la source des fichiers et les usages contestés.

Le nouveau recours augmente donc la pression sur Anthropic sans préjuger de son issue. Son intérêt dépasse les titres célèbres cités dans la plainte : il oblige à documenter la chaîne complète allant de la collecte des données à la sortie du modèle. Si les éditeurs obtiennent l’accès demandé aux jeux d’entraînement, l’affaire pourrait éclairer des pratiques encore peu transparentes. Si Anthropic l’emporte sur une partie substantielle, la décision préciserait au contraire l’espace dont disposent les laboratoires pour analyser des œuvres protégées. Dans les deux cas, la provenance des données devient aussi décisive que la performance de l’IA.