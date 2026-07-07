Anthropic lance Claude Cowork sur mobile et le Web

Anthropic déploie Claude Cowork en bêta sur le Web, ainsi que sur son application iOS et Android, après l’avoir proposé d’abord sur ordinateur. L’agent IA autonome arrive progressivement sur les offres payantes, en commençant par l’abonnement Max, avec l’ambition de faire de Claude un assistant capable de travailler en continu, même loin de l’écran principal.

Claude Cowork étend sa disponibilité

Avec Claude Cowork, il est possible de lancer une tâche depuis l’application Claude ou sur claude.ai, puis la suivre sur un autre appareil pendant que l’agent IA continue à travailler en arrière-plan.

« Cowork est l’endroit où vous confiez une tâche à Claude qui travaille à travers vos fichiers, votre calendrier, vos e-mails, votre messagerie, le Web et les autres outils que vous connectez jusqu’à ce que le travail soit terminé », déclare Anthropic. Cette définition place clairement Cowork dans la catégorie des agents IA persistants, capables d’agir sur plusieurs services connectés sans rester cantonnés à une simple fenêtre de discussion.

L’intérêt devient concret dès que les tâches nécessitant l’intelligence artificielle s’allongent ou s’éparpillent sur plusieurs applications. Un utilisateur peut, par exemple, demander à Claude de préparer une réunion tôt le matin, de rassembler des éléments issus de son calendrier, de ses fichiers et de ses échanges, puis de vérifier l’avancement depuis son téléphone pendant un trajet.

Pour les usages quotidiens, Anthropic met surtout en avant trois capacités distinctes :

lancer une tâche une fois, puis laisser Claude avancer sans garder l’appareil actif

retrouver le suivi de cette tâche sur le Web ou sur mobile

valider en temps réel les décisions importantes avant exécution

Une disponiblité progressive

Anthropic présente Cowork comme un agent IA plus autonome, mais pas totalement libre. Les actions sensibles restent soumises à l’approbation de l’utilisateur, ce qui permet à l’entreprise de pousser plus loin l’automatisation sans effacer le contrôle humain. Ce point est central pour des usages qui touchent à l’e-mail, au calendrier, à la messagerie ou à des outils tiers connectés.

Le lancement se fera par étapes sur plusieurs semaines. Les abonnés Max seront servis en premier, avant une extension à d’autres formules payantes. Pour accompagner cette ouverture, Anthropic double aussi les limites d’utilisation jusqu’au 5 août afin d’encourager les premiers usages intensifs.