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Claude Design : Anthropic lance son outil IA de création visuelle

3 min.
17 Avr. 2026 • 19:12
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Anthropic ajoute une brique visuelle à son intelligence artificielle avec Claude Design, un outil capable de générer puis d’affiner des designs, des prototypes interactifs, des présentations et bien plus. S’appuyant sur Claude Opus 4.7, le service arrive en version test avec la promesse de simplifier la création visuelle.

Claude Design

Claude Design devient un atelier visuel complet

Claude Design s’adresse à deux publics à la fois. Les designers peuvent multiplier les pistes sans limiter l’exploration à quelques options, tandis que les fondateurs, chefs de produit et marketeurs peuvent produire des supports visuels même sans formation en design.

Le fonctionnement repose sur une première version générée à partir d’un prompt, puis sur une phase de retouche progressive. L’utilisateur peut affiner le rendu par conversation, par commentaires intégrés, par modifications directes dans le document ou à l’aide de curseurs créés par Claude pour ajuster l’espacement, la couleur ou la mise en page.

Anthropic mise aussi sur la cohérence de marque. Lors de l’onboarding, Claude peut construire un système de design en lisant la base de code et les fichiers de design d’une équipe, puis réutiliser automatiquement couleurs, typographies et composants sur les projets suivants. Ce système reste modifiable dans le temps, et une même équipe peut en conserver plusieurs.

Les usages visés couvrent un spectre large :

  • prototypes réalistes partageables pour recueillir des retours et mener des tests utilisateur
  • maquettes fonctionnelles et visuels de produits à transmettre ensuite à Claude Code ou à des designers
  • explorations visuelles rapides pour comparer plusieurs directions
  • présentations de projets exportables en PPTX ou qui peuvent être envoyés vers Canva
  • supports marketing comme des pages Web, visuels pour les réseaux sociaux et éléments de campagne
  • prototypes avancés combinant code, voix, vidéo, shaders, 3D et IA

Tout est personnalisable

Claude Design peut commencer depuis un prompt texte, des images, des documents DOCX, PPTX ou XLSX, ou directement depuis une base de code. Anthropic ajoute aussi un outil de capture Web pour récupérer des éléments d’un site et rapprocher les prototypes du produit réel.

La collaboration est intégrée au niveau de l’entreprise. Un document peut rester privé, être partagé en lecture à toute personne disposant du lien dans l’entreprise ou être ouvert en édition pour permettre à plusieurs collègues de modifier le design et d’échanger avec Claude dans une conversation de groupe.

Claude Design 1

Le produit ne s’arrête pas à la création. Les équipes peuvent partager un rendu via une URL interne, l’enregistrer sous forme de dossier ou l’exporter vers Canva en PDF, en PPTX ou en fichier HTML autonome. Quand le design est prêt à être développé, Claude prépare un ensemble d’éléments à transmettre à Claude Code avec une seule instruction.

Anthropic prévoit aussi d’ouvrir plus largement les intégrations dans les prochaines semaines pour connecter Claude Design aux outils déjà utilisés par les équipes.

Claude Design est disponible à partir d’aujourd’hui avec les abonnements Claude Pro, Max, Team et Enterprise. Il y a toujours des limites d’usage, comme avec Claude Dans les entreprises, la fonction est désactivée par défaut et doit être activée par un administrateur dans les réglages..

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