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KultureGeek Logiciels Suno piraté : l’IA musicale accusée d’avoir « aspiré » YouTube pour entraîner ses modèles
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Suno piraté : l’IA musicale accusée d’avoir « aspiré » YouTube pour entraîner ses modèles

2 min.
15 Juil. 2026 • 19:55
0

Suno, l’un des générateurs de musique par intelligence artificielle les plus connus du marché, se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse. Selon une enquête de 404 Media, un pirate aurait accédé à des éléments internes de l’entreprise et découvert du code suggérant une collecte massive de contenus audio provenant de YouTube Music, Deezer, Genius, de bibliothèques musicales libres ou commerciales, ainsi que de flux RSS de podcasts.

Une attaque qui relance le débat sur les données d’entraînement

D’après le récit du pirate, l’intrusion aurait été rendue possible par une attaque de chaîne d’approvisionnement ayant permis d’obtenir les identifiants d’un employé. L’accès aurait ensuite ouvert la voie à des dépôts de code et à des informations techniques liées aux méthodes de collecte de données utilisées par Suno.

Suno

La société a déjà reconnu entraîner ses modèles sur des fichiers musicaux « publiquement disponibles » sur Internet, tout en défendant l’idée que cet usage relève du fair use aux États-Unis. Les majors de l’industrie musicale, qui poursuivent déjà Suno en justice, contestent frontalement cette lecture. Ces dernières estiment notamment que le contournement de protections techniques de YouTube pour récupérer des œuvres pourrait violer le DMCA et les conditions d’utilisation de la plateforme.

Des données clients auraient aussi été exposées

L’affaire ne se limite pas en outre au droit d’auteur : 404 Media affirme que le pirate aurait également eu accès à des données clients, dont des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des fragments de cartes bancaires traitées via Stripe.

Suno décrit l’épisode de novembre 2025 comme un « incident de sécurité limité qui a été rapidement contenu » et n’aurait pas prévenu ses clients. Même si les faits restent encore à éclaircir, les informations qui ressortent de cette fuite fragilisent davantage les générateurs de musique par IA, déjà sous pression juridique pour leur manque de transparence sur les œuvres utilisées lors de l’entraînement des modèles d’IA.

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