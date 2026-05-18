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YouTube propose son outil de détection de deepfakes IA aux adultes

3 min.
18 Mai. 2026 • 14:10
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YouTube ouvre son outil de détection de deepfakes générés par intelligence artificielle à tous les utilisateurs de plus de 18 ans, ce qui permet désormais à n’importe quel adulte de surveiller l’apparition éventuelle de faux contenus à son visage.

YouTube Logo

Un scan du visage pour repérer les deepfakes

Jusqu’ici, l’outil avait surtout été réservé à des profils très exposés, avec les créateurs de contenus en octobre dernier puis les responsables publics, les journalistes ou l’industrie du divertissement en mars et les célébrités en avril. Son élargissement au grand public marque donc un vrai basculement : la protection contre les deepfakes n’est plus pensée seulement pour les figures connues.

Le système repose sur un scan du visage de type selfie. À partir de cette empreinte, YouTube cherche des contenus présentant une ressemblance, puis alerte l’utilisateur lorsqu’une correspondance est détectée. La personne concernée peut alors demander la suppression de la vidéo. YouTube précise toutefois que ces retraits ne sont pas automatiques : ils sont examinés au cas par cas dans le cadre de la politique de confidentialité de la plateforme.

Plusieurs critères entrent en jeu au moment d’évaluer une demande. YouTube regarde notamment si le contenu paraît réaliste, s’il est présenté comme généré par IA et si la personne concernée peut être identifiée de manière unique.

Il existe aussi des exceptions. Des contenus relevant de la parodie ou de la satire peuvent échapper au retrait et l’outil ne couvre que la ressemblance faciale, pas d’autres éléments identifiants comme la voix.

YouTube laisse aussi une porte de sortie

La plateforme n’impose pas ce suivi à vie. Les utilisateurs peuvent se retirer du programme et demander la suppression de leurs données, ce qui limite au moins en partie la logique de surveillance permanente que suppose un tel dispositif.

YouTube affirme par ailleurs que cette extension met tous les créateurs sur un pied d’égalité, qu’ils soient présents sur la plateforme depuis dix ans ou qu’ils débutent à peine.

En outre, les deepfakes touchent souvent des célébrités ou des responsables politiques, mais les particuliers sont eux aussi exposés à des copies numériques de plus en plus crédibles.

Le risque est d’autant moins théorique que des adolescents ont déjà été visés par des deepfakes fabriqués par d’autres élèves. Dans un autre dossier, trois adolescentes ont aussi poursuivi xAI en accusant Grok d’avoir généré des contenus pédopornographiques les représentant, preuve que la menace dépasse largement le simple embarras en ligne.

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