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Lanterns : nouvelle bande-annonce pour la série DCU

3 min.
18 Mai. 2026 • 18:03
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Jusqu’ici, la série Lanterns donnait surtout l’impression de retenir une partie de son jeu. La nouvelle bande-annonce change la donne avec la série qui commence enfin à montrer ce que beaucoup attendaient d’un projet centré sur Green Lantern, avec un décor qui quitte clairement la Terre, un Hal Jordan en costume bien plus reconnaissable et un anneau dont les pouvoirs ne sont plus seulement suggérés.

Nouvelle bande-annonce pour Lanterns

Là où le premier teaser restait assez retenu, le nouveau assume beaucoup plus franchement l’imaginaire du Corps des Green Lantern. En quelques plans, la série paraît moins enfermée dans son mystère terrestre et davantage connectée à la dimension cosmique du personnage.

La nouvelle bande-annonce montre bien la relation entre Hal Jordan et John Stewart. La tension entre les deux hommes continue de structurer la série, avec un John présenté comme la nouvelle recrue qui ne veut pas simplement prendre la relève, mais faire mieux. Une scène le montre d’ailleurs face au personnage incarné par Laura Linney, encore tenu secret, à qui il affirme avoir été élevé sans peur et pouvoir surpasser Hal Jordan.

Ce passage dit beaucoup de la dynamique que la série Lanterns semble vouloir installer. Hal n’est pas seulement un vétéran : il devient aussi la figure que John observe, juge et cherche à dépasser. La bande-annonce pousse même cette idée plus loin en montrant John enfant devant sa télévision, en train de regarder Hal, ce qui donne au personnage un lien bien plus intime avec son futur partenaire.

Lanterns Aaro Pierre Kyle Chandler

Nathan Fillion est aussi bien de retour dans le rôle de Guy Gardner, après son apparition dans le film Superman. Cette confirmation aide à mieux raccorder la série Lanterns au nouveau DCU, tout comme la présence d’une partie du récit située en 2026 après les événements du film. Mais la série ne se limite pas à cette période.

La série jouera aussi sur deux époques

Une partie importante de ce que l’on a vu jusqu’ici se déroule en 2016, quand Hal et John enquêtent sur une fusillade liée à un extraterrestre dans la petite ville de Rushville. Le nouveau trailer confirme donc que Lanterns ne sera pas seulement une histoire linéaire avec un duo, mais un récit qui joue aussi sur la chronologie pour construire son mystère.

L’intrigue de la portion située en 2026 reste encore floue et c’est probablement ce qui permet à la série de garder une part d’opacité malgré cette bande-annonce beaucoup plus généreuse. HBO a en tout cas fixé la diffusion au 17 août sur HBO Max avec au casting Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson et Jasmine Cephas Jones.

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