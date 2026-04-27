TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek House of the Dragon saison 3 : la nouvelle bande-annonce dévoile la date de sortie
Culture Geek

House of the Dragon saison 3 : la nouvelle bande-annonce dévoile la date de sortie

2 min.
27 Avr. 2026 • 18:15
0

La saison 3 de House of the Dragon a maintenant une date de sortie : elle arrivera le 22 juin sur HBO Max avec une diffusion hebdomadaire jusqu’au 10 août. Au-delà du simple retour de la série, HBO dévoile une nouvelle bande-annonce de son spin-off de Game of Thrones.

House of the Dragon Saison 3 Daemon Targaryen Matt Smith

Rendez-vous en juin pour la saison 3 de House of the Dragon

Le calendrier est désormais fixé. La saison 3 comptera huit épisodes, avec un lancement le 22 juin et une fin prévue le 10 août, ce qui redonne à HBO un rendez-vous estival fort autour de l’une de ses licences les plus stratégiques.

Cette reprise s’inscrit dans un plan plus large. Warner Bros pousse toujours plus loin la marque Game of Thrones, avec de nouvelles saisons de House of the Dragon et de A Knight of the Seven Kingdoms attendues jusqu’en 2028, un film Game of Thrones : Aegon’s Conquest en préparation et même un projet encore à ses débuts centré sur le personnage d’Arya Stark après l’abandon d’une suite autour de Jon Snow.

 

La saison 3 repart d’un rapport de force déjà bouleversé. Après avoir attaqué son frère Aegon à la fin de la saison 2, Aemond Targaryen occupe désormais le Trône de fer, pendant qu’Alicent se retourne contre lui et cherche à aider Rhaenyra ainsi que ses dragonniers à entrer dans le Donjon Rouge pour reprendre le pouvoir.

Le retour des principaux visages de la série accompagne cette relance du conflit. Matt Smith, Emma D’Arcy et Olivia Cooke reprennent leurs rôles, avec aussi Rhys Ifans, James Norton, Abubakar Salim et Dan Fogler dans cette nouvelle saison.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

HotD saison 3 Geekeries

House of the Dragon saison 3 : un premier trailer plein de fureur

Fallout Saison 2 Lucy MacLean Ella Purnell Geekeries

Fallout saison 2 : voici la bande-annonce et la date de sortie

Serie Harry Potter Ron Harry Hermione Geekeries

Harry Potter : voici la bande-annonce et la date de sortie de la série

House of the Dragon Daemon Targaryen Rhaenyra Targaryen Geekeries

House of the Dragon s’arrêtera avec la saison 4, HBO confirme

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Logo

La Chine bloque le rachat de Manus, une start-up IA, par Meta

27 Avr. 2026 • 20:02
0 Business

La Chine vient de bloquer le rachat de Manus par Meta pour 2 milliards de dollars, alors même que l’opération est...

Manette Steam Controller

Steam Controller : le prix (élevé) et la date de sortie ont fuité

27 Avr. 2026 • 19:20
0 Jeux vidéo

Alors que Valve avait créé la surprise en novembre 2025 en dévoilant simultanément sa console Steam Machine, son casque de...

centrale au gaz

Centres de données : la ruée vers le gaz fait exploser les coûts énergétiques et complique la stratégie des géants de la tech

27 Avr. 2026 • 19:06
0 Energie

La poussée fulgurante des centres de données, dopée par l’intelligence artificielle, commence à produire un effet de...

OpenAI prépare son propre smartphone IA

27 Avr. 2026 • 16:42
iPhoneAddict.fr

OpenAI travaille sur un smartphone IA avec une production qui devrait débuter en 2028. Au-delà du simple matériel, ce projet...

OpenAI Logo
Bouygues Telecom Logo

Bouygues Telecom lance Mega BiG, son forfait concurrent de Free Max

27 Avr. 2026 • 15:48
0 Mobiles / Tablettes

Après l’offre Free Max qui propose de l’illimité dans de nombreux pays, Bouygues Telecom lance son forfait Mega BiG. Le prix est...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Justice : Apple accusé de discrimination syndicale après la fermeture de son magasin historique de Towson

Justice : Apple accusé de discrimination syndicale après la fermeture de son magasin historique de Towson

27 Apr. 2026 • 19:28

image de l'article Bêta 4 pour iOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 et visionOS 26.5

Bêta 4 pour iOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 et visionOS 26.5

27 Apr. 2026 • 19:06

image de l'article Les noms « iPhone Ultra » pour le pliable et « MacBook Ultra » se confirment

Les noms « iPhone Ultra » pour le pliable et « MacBook Ultra » se confirment

27 Apr. 2026 • 17:20

image de l'article OpenAI prépare un smartphone IA concurrent de l’iPhone

OpenAI prépare un smartphone IA concurrent de l’iPhone

27 Apr. 2026 • 16:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site