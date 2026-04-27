House of the Dragon saison 3 : la nouvelle bande-annonce dévoile la date de sortie

La saison 3 de House of the Dragon a maintenant une date de sortie : elle arrivera le 22 juin sur HBO Max avec une diffusion hebdomadaire jusqu’au 10 août. Au-delà du simple retour de la série, HBO dévoile une nouvelle bande-annonce de son spin-off de Game of Thrones.
Le calendrier est désormais fixé. La saison 3 comptera huit épisodes, avec un lancement le 22 juin et une fin prévue le 10 août, ce qui redonne à HBO un rendez-vous estival fort autour de l’une de ses licences les plus stratégiques.
Cette reprise s’inscrit dans un plan plus large. Warner Bros pousse toujours plus loin la marque Game of Thrones, avec de nouvelles saisons de House of the Dragon et de A Knight of the Seven Kingdoms attendues jusqu’en 2028, un film Game of Thrones : Aegon’s Conquest en préparation et même un projet encore à ses débuts centré sur le personnage d’Arya Stark après l’abandon d’une suite autour de Jon Snow.
La saison 3 repart d’un rapport de force déjà bouleversé. Après avoir attaqué son frère Aegon à la fin de la saison 2, Aemond Targaryen occupe désormais le Trône de fer, pendant qu’Alicent se retourne contre lui et cherche à aider Rhaenyra ainsi que ses dragonniers à entrer dans le Donjon Rouge pour reprendre le pouvoir.
Le retour des principaux visages de la série accompagne cette relance du conflit. Matt Smith, Emma D’Arcy et Olivia Cooke reprennent leurs rôles, avec aussi Rhys Ifans, James Norton, Abubakar Salim et Dan Fogler dans cette nouvelle saison.
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