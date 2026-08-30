Medalist : le film d’animation sortira au Japon le 19 février 2027

Le film d’animation Medalist sortira au Japon le 19 février 2027. L’échéance a été officialisée ce 30 août avec une première bande-annonce spéciale, un nouveau visuel et un synopsis centré sur le championnat national novice. Après deux saisons télévisées, Inori Yuitsuka et son entraîneur Tsukasa Akeuraji vont donc poursuivre leur ascension sur grand écran.

L’annonce transforme la simple promesse d’un film en rendez-vous précis. Elle indique aussi où se situe l’histoire : Inori a remporté le tournoi de la région du Chubu et obtenu sa qualification pour le championnat du Japon novice. Cette compétition doit lui permettre d’affronter enfin Hikaru Kamisaki, sa principale rivale, tandis que Tsukasa se mesure indirectement à Jun Yodaka, champion olympique devenu l’entraîneur de Hikaru.

Le championnat national comme premier véritable sommet

Medalist raconte d’abord une rencontre entre deux personnes arrivées tardivement dans le patinage artistique. Inori possède l’ambition et le potentiel, mais a longtemps manqué d’occasions pour les développer. Tsukasa reconnaît cette frustration parce qu’il a lui-même commencé le sport à un âge considéré comme tardif. Leur duo s’est construit sur une progression méthodique, où le travail de l’entraîneur compte autant que les performances de l’élève.

Le film place ce partenariat devant son test le plus visible. Le championnat national novice réunit les meilleures jeunes patineuses du pays et expose Inori à un niveau d’attention inédit. Le synopsis officiel précise qu’une tentative de quadruple saut est évoquée pendant l’entraînement officiel. Il ne confirme pas qu’elle réussira ce saut en compétition : ce détail sert surtout à montrer que ses choix techniques deviennent un sujet observé par les adversaires et le public.

Hikaru incarne une opposition différente de la rivalité caricaturale. Championne nationale novice en titre, elle dispose d’un programme construit autour de sa difficulté technique et considère Inori comme une concurrente digne d’intérêt. Derrière les deux jeunes filles se joue un autre duel. Jun Yodaka a remporté l’or dans toutes les compétitions auxquelles il a participé, y compris aux Jeux olympiques, avant de prendre sa retraite à vingt ans. Il a promis à Tsukasa que Hikaru suivrait le même parcours parfait. Cette assurance oblige l’entraîneur d’Inori à définir sa propre méthode plutôt qu’à imiter un modèle inaccessible.

Un film conçu dans la continuité de la série

ENGI conserve la production animée. Yasutaka Yamamoto réalise le long métrage, Jukki Hanada écrit le scénario et Chinatsu Kameyama assure le design des personnages ainsi que la supervision de l’animation. La musique reste confiée à Yuki Hayashi. Natsumi Haruse, Takeo Otsuka, Kana Ichinose et Yuma Uchida reprennent respectivement les voix d’Inori, Tsukasa, Hikaru et Jun.

La représentation du patinage repose sur une équipe spécialisée. Akiko Suzuki, ancienne patineuse olympique, signe les chorégraphies. Koji supervise le patinage et la 3DCG, avec Takayuki Toda à la direction visuelle 3DCG et Shotaro Hori à la supervision de l’animation correspondante. Ces fonctions sont essentielles : un programme doit rester crédible sur le plan sportif tout en étant lisible pour un spectateur qui ne connaît pas la valeur de chaque saut ou de chaque niveau de pirouette.

Le passage au cinéma peut offrir davantage de temps et de précision aux séquences sur glace, mais il crée aussi une attente plus élevée. Les mouvements doivent transmettre la vitesse, la prise de carre et la fatigue sans donner l’impression d’une caméra virtuelle détachée des corps. KultureGeek avait déjà montré comment le patinage artistique peut devenir un terrain de discussion technologique et culturel. Medalist aborde ce croisement autrement : les outils numériques doivent ici servir une chorégraphie pensée par des spécialistes, pas remplacer l’interprétation sportive.

Une date japonaise ferme, mais aucune sortie française annoncée

Le site officiel de Medalist confirme le 19 février 2027 pour les cinémas japonais et publie une liste de salles locales. Des cartes de prévente illustrées seront commercialisées à partir du 4 septembre 2026 au prix de 1 600 yens, avec deux motifs pouvant être associés. Là encore, cette offre concerne le Japon. Aucun distributeur français, aucune date européenne et aucune plateforme internationale ne sont annoncés à ce stade.

Cette absence est importante pour les lecteurs qui suivent l’anime en streaming. La mise en ligne de la bande-annonce sur une chaîne officielle rend la promotion accessible partout, mais ne constitue pas une confirmation de diffusion mondiale. Le film peut faire l’objet d’une sortie en salles limitée, d’une exploitation en festival ou d’une arrivée ultérieure en vidéo ; aucune de ces possibilités ne doit être présentée comme acquise avant un accord public.

Le calendrier japonais prévoit également la rediffusion des deux saisons télévisées à partir d’octobre, sur TOKYO MX puis BS Asahi. Cette reprise doit préparer le public au film et souligne sa place de continuation directe. Elle ne remplace toutefois pas la série pour un nouveau spectateur : le long métrage arrive au moment où les liens entre Inori, Tsukasa, Hikaru et Jun sont déjà chargés d’une histoire sportive et personnelle.