Star Wars Skeleton Crew : un trailer pour la série Disney+ qui sent bon les années 80 (et les Goonies)

Star Wars : Skeleton Crew débarquera sur Disney+ le 3 décembre prochain avec la diffusion des deux premiers épisodes. La série place son action dans la même temporalité que The Mandalorian et Ahsoka, soit environ dix ans après Le Retour du Jedi. L’histoire raconte les péripéties d’un groupe d’enfants qui découvrent un vaisseau spatial et se lancent dans une aventure intergalactique. Si l’on s’en tient aux séquences diffusées dans le trailer, Skeleton Crew ressemble à un hommage à peine voilé aux films Spielberg et du studio Amblin des années 80. Ce n’est sans doute pas pour rien que la série a été surnommée « Goonies in space » ou « Star Wars-Stranger Things »

Le trailer dévoile montre des zones suburbaines, les écoles et la vie quotidienne sur des planètes établies, peut-être aussi des mondes un peu plus centraux comme Coruscant. Supervisée par le tandem Jon Watts et Christopher Ford (Spider-Man du MCU), la série a au moins le mérite de tenter une approche nouvelle de la franchise Star Wars. Le casting comprend des enfants acteurs pour la plupart inconnus, mais aligne tout de même la superstar Jude Law, qui devrait incarner un Jedi.