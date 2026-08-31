Liux Big : la microcar électrique espagnole veut défier les modèles chinois en Europe

Face à l’arrivée massive de petites voitures électriques chinoises en Europe, la start-up espagnole Liux prépare une alternative locale. Baptisée Big avec une certaine ironie, sa microcar électrique a obtenu son homologation européenne et doit être commercialisée au premier semestre 2027 à moins de 18 000 euros, hors aides éventuelles.

Une microcar électrique conçue autour du recyclage

Homologuée dans la catégorie L7e, la Liux Big adopte une carrosserie utilisant un biocomposite à base de fibres de lin. Le constructeur affirme avoir pensé sa conception pour faciliter l’extraction et la réutilisation des matériaux en fin de vie. Une approche différente de celle de la Microlino ou de la Citroën Ami, deux références du segment des véhicules électriques ultracompacts.

Deux batteries de 15 et 20 kWh seront proposées. Malgré ses dimensions réduites, la Big dispose d’un coffre de 260 litres. Liux insiste également sur la sécurité et a effectué une série de tests de freinage, de slalom et de comportement dynamique, alors que la catégorie d’homologation du petit véhicule n’impose pas les mêmes crash-tests qu’une automobile traditionnelle.

Une production espagnole qui vise 20 000 voitures par an

Liux compte actuellement 65 salariés et prépare sa montée en puissance sur trois sites espagnols. Son usine d’Azuqueca de Henares, près de Madrid, assure les dernières étapes d’assemblage selon une organisation inspirée du lean manufacturing. La start-up ambitionne une capacité atteignant 20 000 véhicules annuels en 2030.

Le démarrage commercial de la Big est plutôt prometteur : plus de 7 500 personnes se sont déjà inscrites gratuitement sur sa liste d’attente. Liux a par ailleurs levé 16 millions d’euros pour industrialiser son projet et développer son réseau de distribution européen.

Une alternative européenne face à la concurrence chinoise

Dans un marché où des groupes comme BYD prennent une importance croissante, Liux ne cherche évidemment pas à rivaliser directement sur les volumes. Son pari repose sur une voiture urbaine légère, réparable et conçue pour durer. Le Big pourrait ainsi trouver sa place comme second véhicule des foyers européens, tout en illustrant au passage une autre approche de la mobilité électrique.