TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Énergie Liux Big : la microcar électrique espagnole veut défier les modèles chinois en Europe
Énergie

Liux Big : la microcar électrique espagnole veut défier les modèles chinois en Europe

3 min.
31 Août. 2026 • 11:15
0

Face à l’arrivée massive de petites voitures électriques chinoises en Europe, la start-up espagnole Liux prépare une alternative locale. Baptisée Big avec une certaine ironie, sa microcar électrique a obtenu son homologation européenne et doit être commercialisée au premier semestre 2027 à moins de 18 000 euros, hors aides éventuelles.

Une microcar électrique conçue autour du recyclage

Homologuée dans la catégorie L7e, la Liux Big adopte une carrosserie utilisant un biocomposite à base de fibres de lin. Le constructeur affirme avoir pensé sa conception pour faciliter l’extraction et la réutilisation des matériaux en fin de vie. Une approche différente de celle de la Microlino ou de la Citroën Ami, deux références du segment des véhicules électriques ultracompacts.

Liux Big

Deux batteries de 15 et 20 kWh seront proposées. Malgré ses dimensions réduites, la Big dispose d’un coffre de 260 litres. Liux insiste également sur la sécurité et a effectué une série de tests de freinage, de slalom et de comportement dynamique, alors que la catégorie d’homologation du petit véhicule n’impose pas les mêmes crash-tests qu’une automobile traditionnelle.

Liux Big 1

Une production espagnole qui vise 20 000 voitures par an

Liux compte actuellement 65 salariés et prépare sa montée en puissance sur trois sites espagnols. Son usine d’Azuqueca de Henares, près de Madrid, assure les dernières étapes d’assemblage selon une organisation inspirée du lean manufacturing. La start-up ambitionne une capacité atteignant 20 000 véhicules annuels en 2030.

Liux Big 2

Le démarrage commercial de la Big est plutôt prometteur : plus de 7 500 personnes se sont déjà inscrites gratuitement sur sa liste d’attente. Liux a par ailleurs levé 16 millions d’euros pour industrialiser son projet et développer son réseau de distribution européen.

Une alternative européenne face à la concurrence chinoise

Dans un marché où des groupes comme BYD prennent une importance croissante, Liux ne cherche évidemment pas à rivaliser directement sur les volumes. Son pari repose sur une voiture urbaine légère, réparable et conçue pour durer. Le Big pourrait ainsi trouver sa place comme second véhicule des foyers européens, tout en illustrant au passage une autre approche de la mobilité électrique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Steam

Steam : une fuite massive de plus de 12 To dévoile dix ans d’archives de Valve et de milliers de jeux

31 Août. 2026 • 12:40
0 Jeux vidéo

Steam fait face à une fuite d’une ampleur inhabituelle. Plus de 12 To de fichiers provenant de l’ancienne infrastructure de...

Phul Tippett

L’animateur culte Phil Tippett prend sa retraite : son studio historique de Berkeley ferme, mais Tippett Studio continue

31 Août. 2026 • 9:45
1 Geekeries

Il était l’un des maitres de la stop-motion et des effets numériques. Phil Tippett, pionnier de l’animation image par image et...

Google Maps Logo Icone

Google Maps change le nom du Lac Ontario en Lac Amérique à la demande de Donald Trump

30 Août. 2026 • 22:23
5 Internet

Google Maps a annoncé afficher désormais le nom « Lac Amérique » à la place de « Lac Ontario » sur ses...

recap tech KultureGeek Infos KultureGeek

Le récap tech de la semaine : GTA 6 s’invite sur Netflix, l’IA change de terrain

30 Août. 2026 • 19:21
0
Claude Logo

Claude Code : Anthropic augmente durablement les quotas de 25 % dès le 14 septembre

30 Août. 2026 • 18:53
0 Internet

Anthropic va augmenter de façon permanente de 25 % les limites hebdomadaires standard de Claude Code à compter du 14 septembre. Le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Storm Radar affiche désormais la météo et les alertes sur CarPlay

Storm Radar affiche désormais la météo et les alertes sur CarPlay

31 Aug. 2026 • 12:47

image de l'article Apple Plans n’a toujours pas rebaptisé le lac Ontario en « Lake America », contrairement à Google Maps

Apple Plans n’a toujours pas rebaptisé le lac Ontario en « Lake America », contrairement à Google Maps

31 Aug. 2026 • 12:40

image de l'article Apple : une plainte sur les réparations indépendantes d’iPhone relancée en Californie

Apple : une plainte sur les réparations indépendantes d’iPhone relancée en Californie

31 Aug. 2026 • 11:15

image de l'article Apple : l’arrivée de John Ternus ne devrait pas entrainer le départ massif de dirigeants

Apple : l’arrivée de John Ternus ne devrait pas entrainer le départ massif de dirigeants

31 Aug. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site