La mignonne petite voiture électrique Microlino entrera bientôt en production

La Microlino, une voiture électrique qui ressemble au BMW Isetta, entrera bientôt dans sa dernière phase de développement, rapporte Electrek. Le constructeur automobile se pencherait actuellement sur son troisième prototype qui comprend plusieurs mises à jour majeures.

Ce troisième prototype de Microlino comportera plusieurs nouveautés

Parmi les nouveautés, on note un design intérieur plus simple mais également plus élégant tandis que le design extérieur est à la fois mignon et décontracté. La voiture est aussi dotée de deux affichages numériques.

Le premier se trouve derrière le volant et sert d’écran principal pour le compteur de vitesse entre autres. Le second affichage, qui est plus petit, fait office d’écran de contrôle intérieur pour la climatisation et d’autres fonctions.

Ce troisième prototype présente également un toit pliant qui peut s’ouvrir facilement d’une main pendant la conduite. Ce toit rabattable sera incorporé aux modèles haut de gamme de Microlino 2.0 mais sera une option à part sur le modèle de base.

Une voiture électrique sans porte !

La Microlino 2.0 sera livrée sans poignée de porte. A la place, une clé et un petit bouton sous le phare permettront aux conducteurs de déverrouiller la voiture. Appuyer sur ce bouton permettra de faire sortir légèrement la porte à un point où le conducteur pourra la saisir. Un autre petit bouton intérieur qui se trouve à l’arrière du guidon en aluminium permettra de faire sortir la porte.

Le constructeur a déjà construit plus d’un tiers de l’outillage pour le châssis et la carrosserie, dont un outil d’emboutissage pour le panneau latéral. Apparemment, la production du véhicule se fera en Italie.

Apparemment, le Microlino 2.0 aura une vitesse de pointe de 90 km/h ainsi qu’une autonomie maximale de 200 km. La batterie du véhicule serait également rechargée en seulement quatre heures à partir d’une prise domestique.