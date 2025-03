BYD devient le premier constructeur de voitures électriques en chiffre d’affaires

C’était attendu : le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a connu une année record en 2024 avec un chiffre d’affaires de 777,1 milliards de yuans (107,2 milliards de dollars), surpassant ainsi Tesla, son principal concurrent américain, qui doit se contenter de 97,7 milliards de dollars sur l’année écoulée. Cette performance notable représente une hausse du CA de 29% par rapport à l’année précédente et dépasse au passage largement les attentes des analystes. BYD, qui s’est lancé sur les marchés internationaux et notamment en Europe, a également affiché un bénéfice net de 40,25 milliards de yuans (5,55 milliards de dollars), en hausse de 34% sur un an. BYD a écoulé 4,3 millions de véhicules en 2024, soit + 40% par rapport à 2023.

Porté par ces très bons chiffres, BYD dévoile des objectifs et projets particulièrement ambitieux, comme la construction de plus de 4 000 stations de charge ultrarapide en Chine ainsi qu’ une technologie de batterie permettant une recharge de 470 kilomètres en seulement cinq minutes. Le nouveau système de charge ultra-rapide offre une puissance de 1 000 kW, bien supérieure aux 500 kW des Superchargers de Tesla. La croissance de BYD pourrait cependant rencontrer des obstacles « géopolitiques », notamment en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et des surtaxes européennes sur les véhicules électriques chinois.