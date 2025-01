Cybertruck : une explosion et des ventes décevantes

Un Cybertruck a explosé devant la Trump Tower de Las Vegas, une action criminelle et dont la nature terroriste ne ferait plus guère de doute à date. Au delà de cette actualité un brin sinistre (rappelons que l’explosion a fait un mort et sept blessés),Tesla a aussi publié son bilan annuel 2024, et le constat n’est pas brillant. Tesla a en effet connu sa première baisse annuelle de livraisons de véhicules en 2024, un résultat qui témoigne de réelles difficultés pour élargir sa base de clients.

L’entreprise a ainsi livré 1,77 million de véhicules à l’échelle mondiale, contre 1,81 million en 2023. Parmi eux, seulement 85 133 véhicules ont été classés comme « autres modèles », ce qui inclue les anciens Model S, le Model X et bien sûr le Cybertruck. Bien que ce dernier soit le premier nouveau modèle de Tesla depuis 2020, il n’a pas permis de stimuler significativement la croissance du constructeur lors de sa première année complète de ventes. Ce relatif déclin ne permet pas à Tesla d’atteindre l’objectif de croissance annuelle de 50 %, objectif que l’entreprise manquait déjà régulièrement ces dernières années malgré des baisses de prix importantes.

Tesla a présenté l’année 2024 comme une période de transition, estimant se situer « entre deux grandes vagues de croissance ». En avril, l’entreprise a licencié plus de 10 % de ses employés pour se recentrer sur des projets à long terme, notamment le développement d’un robot-taxi entièrement autonome. Parallèlement à ces restructurations, Tesla a abandonné ses projets pour un véhicule électrique à 25 000 dollars et annoncé à la place des modèles moins chers produits sur des lignes de production déjà existantes.