Geekeries et Insolite

Cette Poké Ball est en fait un Tamagotchi pour Pokémons

8 Sep. 2025 • 11:20
Le fabricant japonais Takara Tomy vient de dévoiler un gadget qui a toutes les chances de séduire les fans de Pokémon et de Tamagotchi : une Poké Ball interactive transformée en animal virtuel. Cette petite sphère, prévue pour le 11 octobre au Japon, permet d’emmener partout avec soi ses créatures préférées et d’interagir avec elles. Vendu environ 7 480 yens (51 dollars et sans doute autant en euros), ce gadget teinté de nostalgie est pour l’instant uniquement vendu au Japon. « Pour l’instant », car le menu du jeu, jusqu’ici uniquement en japonais, dispose désormais d’une option pour la bascule vers l’anglais.  A peine les précommandes ont-elles été lancées sur Amazon Japan que la « Poké Ball Tamagotchi » s’est retrouvée en rupture de stock, signe évident d’un fort engouement.

Poké Ball Tamagotchi

Le jouet propose sept Pokémon principaux, dont Pikachu, Évoli, Lucario et Sylveon, des bestioles virtuelles que l’on pourra nourrir, caresser et faire réagir en touchant l’appareil. En plus de ces compagnons disponibles « out of the box », plus de 150 autres Pokémon sont inclus et attendent d’être débloqués. Le gameplay est plutôt varié pour ce type de produit puisque les interactions possibles vont des mini-combats aux soins en passant même par la séquence de lavage virtuel. Chaque créature réagira différemment aux demandes d’interaction du jeune joueur, renforçant ainsi le côté immersif du dispositif.

