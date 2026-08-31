PlayStation annonce un State of Play avec des jeux PS5 pour jeudi

Sony annonce la tenue d’un nouveau State of Play qui aura lieu le 3 septembre à 15 heures et sera l’occasion de présenter des jeux PlayStation 5. Il y aura également un State of Play Japon qui se tiendra juste après.

Rendez-vous le 3 septembre pour un State of Play

À quoi s’attendre avec le State of Play du 3 septembre ? Sans surprise, PlayStation reste plus ou moins vague. Sony parle d’un rendez-vous « foisonnant de mises à jour et d’annonces de PlayStation Studios et de nos partenaires tiers, qui se conclut par un long aperçu du monde gigantesque de Final Fantasy VII Revelation ».

Le dernier State of Play de PlayStation (à l’exception de celui consacré exclusivement à Phantom Blade Zero) a eu lieu en juin. Lors de cette présentation, Sony et ses partenaires ont mis l’accent sur des jeux tels que Marvel’s Wolverine, God of War Laufey, Kemuri: Hunt the Unseen et Until Dawn 2. Outre ces titres, PlayStation Studios travaille actuellement sur des jeux déjà annoncés, notamment Fairgames, Horizon Hunters Gathering et Intergalactic: The Heretic Prophet.

En outre, il y aura un State of Play Japon animé par Yuki Kaji juste après celui à 15 heures. Il « offrira des analyses approfondies de futurs titres provenant de studios du Japon et d’Asie, avec du gameplay inédit, de nouvelles annonces et bien plus encore », dit PlayStation, là encore en restant vague.

Les deux State of Play seront disponibles à partir de 15 heures sur les chaînes YouTube et Twitch de PlayStation. Il n’y a aucune information sur la durée de chaque rendez-vous.