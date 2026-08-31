Les pirates des impôts ont hacké le site « Zéro logement vacant » lié à l’État

Le groupe de hackers français ZeroBytes affirme avoir dérobé près de 149 millions d’enregistrements sur la plateforme « Zéro logement vacant », un service numérique rattaché au ministère de la Ville et du Logement. Le site reste inaccessible après cette revendication qui fait suite à une précédente cyberattaque contre les impôts.
Zéro Logement Vacant (ZLV) est un outil public destiné aux collectivités territoriales et aux services de l’État. Il leur permet d’identifier des logements vacants ou considérés comme des passoires énergétiques, de repérer et contacter les propriétaires concernés, de suivre des campagnes de mobilisation et d’accompagner la remise sur le marché ou la rénovation de biens.
ZeroBytes affirme avoir accédé via cette plateforme aux données des propriétaires et utilisateurs du service, tout en précisant que les fichiers récupérés peuvent contenir des doublons. Les bases revendiquées par le groupe rassembleraient notamment des :
Le groupe évoque explicitement des données issues de fichiers nationaux liés à la DGFiP et à DataFoncier.
ZeroBytes, s’était fait connaître à la mi-août avec la revendication du piratage des serveurs du fisc, ce qui avait entraîné le vol de données fiscales concernant plus de 670 000 personnes. Quelques jours plus tard, le même groupe avait revendiqué une autre intrusion, survenue en juillet, dans les serveurs du ministère de l’Éducation nationale.
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