Xbox voudrait confier plus d’une douzaine de licences à Hollywood via un méga-accord

Microsoft projetterait d’adapter ses licences Xbox au cinéma et à la télévision. Si l’on en croit les bonnes sources du site Puck, la firme américaine démarcherait plusieurs géants du divertissement avec une proposition inhabituelle, soit confier à un seul partenaire un vaste portefeuille comprenant plus d’une douzaine de franchises, plutôt que de négocier séparément chaque projet.

Halo, Diablo et World of Warcraft dans un même accord

Parmi les licences évoquées figureraient Halo, Diablo, World of Warcraft et The Elder Scrolls. Netflix, Paramount et Universal auraient étudié la proposition. Microsoft réclamerait plus de 300 millions de dollars, soit environ 257 millions d’euros, pour cet accord de long terme. Le montant demandé aurait déjà refroidi au moins un prétendant.

Ce grand projet d’adaptations intervient après plusieurs expériences contrastées : la série Halo a été annulée par Paramount+ après seulement deux saisons tandis que Fallout a connu un beau succès sur Amazon Prime Video. Microsoft a de quoi multiplier les projets de films/séries : Xbox dispose désormais d’un catalogue considérable depuis les acquisitions de Bethesda et Activision Blizzard.

Plusieurs adaptations sont déjà en chantier

Une partie des franchises Xbox bénéficie cependant d’accords distincts. Fallout poursuit son parcours sur Prime Video, où une troisième saison a été commandée. Paramount prépare de son côté un film Call of Duty basé sur Modern Warfare, attendu en 2028, tandis que Netflix développe depuis plusieurs années une adaptation de Gears of War.

Xbox veut mieux exploiter son immense catalogue

Cette offensive montre surtout que Microsoft souhaite transformer ses propriétés vidéoludiques en franchises multimédias capables de toucher un public beaucoup plus large. Le succès rencontré par Fallout démontre le potentiel de cette stratégie, mais regrouper autant de licences prestigieuses chez un même partenaire représenterait un pari autrement plus ambitieux. Ni Microsoft, ni Netflix, Paramount ou Universal n’ont pour l’instant confirmé l’existence de négociations.