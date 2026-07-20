Le film Call of Duty dévoile quel sera son univers

Paramount Pictures et Activision ont confirmé que le film Call of Duty en préparation s’inscrira dans l’univers Modern Warfare de la franchise. Le réalisateur et co-scénariste Peter Berg a partagé cette information lors d’un panel Call of Duty in Culture organisé au Fanatics Fest de New York.

Le film Call of Duty se déroulera dans l’univers Modern Warfare

Ce choix de Peter Berg et de son co-scénariste Taylor Sheridan pourrait surprendre certains fans, mais il offre enfin une première indication sur l’intrigue du film, restée jusqu’ici totalement mystérieuse. Modern Warfare occupe une place particulière dans la franchise depuis le lancement de Call of Duty 4: Modern Warfare en 2007, premier épisode à quitter les champs de bataille du milieu du XXe siècle pour une approche contemporaine, introduisant des personnages devenus emblématiques comme Soap, Ghost, le capitaine Price et l’antagoniste Vladimir Makarov.

Sur le plan vidéoludique, l’univers Modern Warfare s’est réinventé à travers six épisodes principaux et plusieurs remasters au cours des deux dernières décennies. Les trois premiers volets, sortis entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, suivaient principalement la Task Force 141 dans des missions à travers le monde, ponctuées de départs et d’arrivées de coéquipiers. Activision et le studio Infinity Ward ont ensuite marqué une pause sur cet univers durant le milieu des années 2010, avant de le relancer avec un reboot complet en 2019, enrichi depuis par des personnages récurrents et de nouvelles histoires. Le prochain épisode, Call of Duty : Modern Warfare 4, sortira sur PC, Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series X/S le 23 octobre 2026.

Ni Paramount ni Activision n’ont expliqué pourquoi Modern Warfare a été privilégié pour lancer les ambitions cinématographiques de la licence plutôt qu’une autre sous-série comme Black Ops, qui a récemment bénéficié de portages sur PlayStation pour ses deux premiers volets. Berg n’a pas non plus précisé si son adaptation reprendra des événements déjà connus des joueurs ou explorera un territoire narratif entièrement inédit au sein de cet univers.

Le film Call of Duty sortira le 28 juin 2028 au cinéma.