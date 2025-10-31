Call of Duty : Paramount officialise le film avec Taylor Sheridan et Peter Berg aux commandes

Hollywood se prépare à une nouvelle adaptation d’envergure : Call of Duty va s’inviter sur grand écran, et c’est évidemment un petit évènement au vu de l’énorme succès de du jeu. Paramount Pictures a en effet confirmé la mise en production d’un film inspiré de la célèbre franchise vidéoludique d’Activision, vendue à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde (en cumulant tous les opus). Aux commandes, deux poids lourds du cinéma américain, soit Taylor Sheridan, créateur de la saga Yellowstone, et Peter Berg, réalisateur de Friday Night Lights et Lone Survivor. Sheridan signera le scénario et gèrera la production tandis que Berg assurera la réalisation du film et sera aussi coscénariste.

Un duo taillé pour l’action

Le projet ambitionne de capturer « l’essence de la franchise tout en l’ouvrant à un public inédit », selon les termes de Paramount. Le scénario est encore secret, este secret mais l’on sait tout de même que e film s’appuiera sur l’atmosphère militaire et la tension tactique caractéristiques de Modern Warfare et Black Ops, plutôt que sur les déclinaisons plus futuristes du jeu. Avec leur sens du réalisme brut et leur goût pour les récits de héros ordinaires plongés dans des situations extraordinaires, Sheridan et Berg semblent être le choix idéal pour transformer le FPS emblématique en une superproduction hollywoodienne capable de tout exploser au box-office.

Une stratégie calculée pour Paramount

Ce projet arrive à point nommé pour Pramount, le studio cherchant à consolider son catalogue face à la concurrence croissante des autres plateformes de streaming. Malgré le départ annoncé de Sheridan vers Universal en 2028, Paramount compte bien capitaliser sur le savoir-faire narratif de ce dernier pour faire de Call of Duty un succès mondial.