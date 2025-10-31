TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Call of Duty : Paramount officialise le film avec Taylor Sheridan et Peter Berg aux commandes
Geekeries et Insolite

Call of Duty : Paramount officialise le film avec Taylor Sheridan et Peter Berg aux commandes

31 Oct. 2025 • 17:45
0

Hollywood se prépare à une nouvelle adaptation d’envergure : Call of Duty va s’inviter sur grand écran, et c’est évidemment un petit évènement au vu de l’énorme succès de du jeu. Paramount Pictures a en effet confirmé la mise en production d’un film inspiré de la célèbre franchise vidéoludique d’Activision, vendue à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde (en cumulant tous les opus). Aux commandes, deux poids lourds du cinéma américain, soit Taylor Sheridan, créateur de la saga Yellowstone, et Peter Berg, réalisateur de Friday Night Lights et Lone Survivor. Sheridan signera le scénario et gèrera la production tandis que Berg assurera la réalisation du film et sera aussi coscénariste.

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 3

Un duo taillé pour l’action

Le projet ambitionne de capturer « l’essence de la franchise tout en l’ouvrant à un public inédit », selon les termes de Paramount. Le scénario est encore secret, este secret mais l’on sait tout de même que e film s’appuiera sur l’atmosphère militaire et la tension tactique caractéristiques de Modern Warfare et Black Ops, plutôt que sur les déclinaisons plus futuristes du jeu. Avec leur sens du réalisme brut et leur goût pour les récits de héros ordinaires plongés dans des situations extraordinaires, Sheridan et Berg semblent être le choix idéal pour transformer le FPS emblématique en une superproduction hollywoodienne capable de tout exploser au box-office.

Une stratégie calculée pour Paramount

Ce projet arrive à point nommé pour Pramount, le studio cherchant à consolider son catalogue face à la concurrence croissante des autres plateformes de streaming. Malgré le départ annoncé de Sheridan vers Universal en 2028, Paramount compte bien capitaliser sur le savoir-faire narratif de ce dernier pour faire de Call of Duty un succès mondial.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Recadre Geekeries

Call of Duty : Activision et Paramount confirment l’adaptation en film live-action

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 3 Geekeries

Call of Duty pourrait bientôt être adapté en superproduction hollywoodienne

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 31 octobre

31 Oct. 2025 • 18:20
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Samsung Logo

Samsung va créer une « méga usine IA » avec les GPU de Nvidia

31 Oct. 2025 • 17:27
0 Hors-Sujet

Samsung a annoncé l’acquisition d’un parc de 50 000 cartes graphiques (GPU) de Nvidia, une initiative qui illustre une offensive...

esport_6

e-Sport : le CIO rompt son partenariat avec l’Arabie Saoudite

31 Oct. 2025 • 16:35
0 Jeux vidéo

C’est une véritable gifle : le Comité international olympique (CIO) a décidé de mettre fin à son partenariat avec...

NASA X59 supersonique

Le jet supersonique – et « silencieux » – de la NASA réussit son premier vol en Californie

31 Oct. 2025 • 15:15
1 Science

Près de dix ans après le lancement du projet, la NASA et Lockheed Martin viennent de franchir une étape majeure concernant...

Netflix Logo Smartphone

Netflix veut racheter Warner Bros et prépare son offre

31 Oct. 2025 • 14:10
1 Hors-Sujet

Netflix envisage sérieusement une offre pour racheter les activités de studio et de streaming (HBO Max) de Warner Bros Discovery. Selon...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro : déjà des informations sur les coloris

iPhone 18 Pro : déjà des informations sur les coloris

31 Oct. 2025 • 16:55

image de l'article Apple suggère qu’il n’y aura pas de nouveaux Mac d’ici la fin de l’année

Apple suggère qu’il n’y aura pas de nouveaux Mac d’ici la fin de l’année

31 Oct. 2025 • 15:50

image de l'article iPhone pliable : Apple accélère la production pour un lancement en 2026

iPhone pliable : Apple accélère la production pour un lancement en 2026

31 Oct. 2025 • 14:15

image de l'article Canva fusionne les applications Affinity : une nouvelle ère pour la création graphique sur Mac

Canva fusionne les applications Affinity : une nouvelle ère pour la création graphique sur Mac

31 Oct. 2025 • 12:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site