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Un film Battlefield est en préparation, en plus de Call of Duty

3 min.
24 Avr. 2026 • 20:06
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Battlefield ne va pas rester un jeu vidéo, au point de devenir un film. Le projet réunit Christopher McQuarrie à l’écriture, à la réalisation et à la production, ainsi que Michael B. Jordan à la production avec une possible présence à l’écran et Electronic Arts au cœur du projet. Le long-métrage est déjà présenté aux studios avec l’objectif d’une sortie en salles, comme le révèle The Hollywood Reporter.

Battlefield 6 Soldats Batiment Destruction

Cette configuration dit déjà beaucoup de l’ambition du film. Il ne s’agit pas simplement d’exploiter une licence connue, mais de monter une grosse production portée par des noms capables d’attirer à la fois des financements, des partenaires et une vraie promesse de blockbuster.

Le projet circule déjà activement à Hollywood. Des présentations ont eu lieu hier auprès de studios et de plateformes comme Apple et Sony, tandis que d’autres rendez-vous sont encore en cours ce vendredi, avec une priorité donnée à une exploitation en salles plutôt qu’à une sortie pensée d’abord pour le streaming.

Si cette adaptation attire autant, c’est aussi parce que la franchise sort d’un regain de puissance. Lancée en 2002 avec Battlefield 1942, elle a eu plus de 20 ans pour élargir son terrain de jeu, d’abord à travers différentes périodes historiques, puis jusque dans des cadres futuristes.

Le moment choisi n’a rien d’anodin. Battlefield 6, sorti l’an dernier, est devenu à la fois le plus gros succès commercial de l’histoire de la franchise et le plus gros jeu de 2025, au point de dépasser Call of Duty: Black Ops 7.

Ce succès récent change le rapport de force autour de la marque. Battlefield n’arrive pas au cinéma comme une vieille licence à relancer, mais comme une propriété redevenue dominante dans son secteur, ce qui rend ses droits plus chers et son adaptation plus disputée.

Battlefield et Call of Duty vont s’affronter au cinéma

La rivalité historique avec Call of Duty pourrait maintenant se prolonger sur grand écran. Les deux franchises se battent depuis longtemps pour le leadership des jeux FPS et elles pourraient bientôt se retrouver face à face aussi dans la course au blockbuster.

Le parallèle est d’autant plus direct qu’un film Call of Duty est déjà en préparation chez Paramount, avec Taylor Sheridan au scénario et Peter Berg à la réalisation. Rien ne dit encore si l’équipe du film Battlefield rencontrera ce même studio, mais l’idée d’une concurrence cinématographique entre les deux séries est désormais pleinement lancée.

Le film Call of Duty sortira en 2029. Il n’y a pas encore d’information pour le film Battlefield.

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