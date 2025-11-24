TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Call of Duty Black Ops 7 se vend nettement moins bien que Battlefield 6
Jeux vidéo

Call of Duty Black Ops 7 se vend nettement moins bien que Battlefield 6

24 Nov. 2025 • 14:10
0

C’est un séisme commercial que certains n’avaient pas vu venir, avec Call of Duty: Black Ops 7, dernier-né de la franchise la plus lucrative du jeu vidéo, qui enregistre un démarrage en chute libre en Europe, laissant Battlefield 6 le battre. Selon les données de GSD, qui scrute le marché physique et numérique des jeux vidéo, les ventes de lancement ont dévissé de 63 % par rapport à l’épisode précédent. Un revers cinglant pour Microsoft qui avait déboursé 69 milliards de dollars pour s’offrir ce joyau avec Activision.

Call of Duty Black Ops 7

Battlefield 6 et Arc Raiders: la concurrence reprend le pouvoir

La première place d’Activision est contestée comme jamais. Sorti dans un contexte ultra-concurrentiel, Call of Duty: Black Ops 7 souffre de la comparaison directe avec Battlefield 6 d’Electronic Arts et le succès surprise d’Arc Raiders de Nexon . Les chiffres sont cruels : lors de sa première semaine, le nouveau Call of Duty a vendu 63 % de moins que son rival Battlefield 6 au même stade.

Pire encore, la fidélité des joueurs s’effrite. Le cabinet Ampere Analysis révèle qu’un quart des joueurs actifs sur Call of Duty en septembre a basculé sur Battlefield 6 dès le mois d’octobre. Accablé par des critiques presse mitigées et des avis de joueurs massivement négatifs, le titre ne peut même pas compter sur le marketing habituel : Activision, d’ordinaire prompt à dégainer des records de ventes, a été silencieux depuis le lancement, se contentant d’évoquer une vague « excellente réponse ».

L’effet Xbox Game Pass en question ?

Cet échec relance le débat sur la stratégie de Microsoft. L’an dernier, Black Ops 6 avait inauguré la sortie dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, affichant un lancement record en nombre de joueurs… avant de subir une chute d’audience plus rapide que la normale. Ce modèle semble peiner à maintenir l’engagement sur la durée. Glen Schofield, ancien directeur de la franchise, a récemment exprimé sa « vive inquiétude » quant à l’avenir de la série, doutant publiquement de la compatibilité entre la culture Xbox et l’ADN des studios historiques du FPS.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Call of Duty Black Ops 6 Jeux vidéo

Call of Duty Black Ops 6 sera temporairement gratuit pour contrer Battlefield 6

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Figure 03 robot

Figure AI dans la tourmente : un lanceur d’alerte accuse l’entreprise d’ignorer la sécurité de ses robots humanoïdes

24 Nov. 2025 • 12:45
0 Hors-Sujet

Les accusations visant Figure AI, jeune pépite de la robotique soutenue par Nvidia, Microsoft et Jeff Bezos, auraient pu sortir du scénario...

Steam Machine

Steam Machine : Valve avoue préparer une console au prix du marché PC

24 Nov. 2025 • 11:15
0 Matériel

L’annonce de la future Steam Machine par Valve a immédiatement agité l’industrie du jeu vidéo, mais une question restait...

Ubisoft Logo

Ubisoft : des résultats semestriels meilleurs que prévu et un investissement de Tencent de plus d’un milliard d’euros

24 Nov. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

La suspension de la cotation avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais finalement, il apparait que le retard dans la publication des...

Gmail Logo

Google dément utiliser vos e-mails sur Gmail pour entraîner son IA

24 Nov. 2025 • 8:38
4 Internet

Une rumeur tenace enflamme les réseaux sociaux et sites depuis quelques jours : Google aurait discrètement modifié ses conditions...

black friday week

🔥 [#BlackFridayWeek] 4ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

23 Nov. 2025 • 20:22
0 Promos

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Publicité : Apple vante la chambre à vapeur de ses nouveaux iPhone 17 Pro… d’une façon très originale

Publicité : Apple vante la chambre à vapeur de ses nouveaux iPhone 17 Pro… d’une façon très originale

24 Nov. 2025 • 14:08

image de l'article Brevet : Apple planche sur des gestes contextuels pour ses futures lunettes AR et casques Vision Pro

Brevet : Apple planche sur des gestes contextuels pour ses futures lunettes AR et casques Vision Pro

24 Nov. 2025 • 12:55

image de l'article Apple TV illumine la Sphere de Las Vegas pour « F1 le film» et une promo Black Friday

Apple TV illumine la Sphere de Las Vegas pour « F1 le film» et une promo Black Friday

24 Nov. 2025 • 11:15

image de l'article CNN, important média sur Apple News, décide de quitter le service

CNN, important média sur Apple News, décide de quitter le service

24 Nov. 2025 • 10:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site