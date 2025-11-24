Call of Duty Black Ops 7 se vend nettement moins bien que Battlefield 6

C’est un séisme commercial que certains n’avaient pas vu venir, avec Call of Duty: Black Ops 7, dernier-né de la franchise la plus lucrative du jeu vidéo, qui enregistre un démarrage en chute libre en Europe, laissant Battlefield 6 le battre. Selon les données de GSD, qui scrute le marché physique et numérique des jeux vidéo, les ventes de lancement ont dévissé de 63 % par rapport à l’épisode précédent. Un revers cinglant pour Microsoft qui avait déboursé 69 milliards de dollars pour s’offrir ce joyau avec Activision.

Battlefield 6 et Arc Raiders: la concurrence reprend le pouvoir

La première place d’Activision est contestée comme jamais. Sorti dans un contexte ultra-concurrentiel, Call of Duty: Black Ops 7 souffre de la comparaison directe avec Battlefield 6 d’Electronic Arts et le succès surprise d’Arc Raiders de Nexon . Les chiffres sont cruels : lors de sa première semaine, le nouveau Call of Duty a vendu 63 % de moins que son rival Battlefield 6 au même stade.

Pire encore, la fidélité des joueurs s’effrite. Le cabinet Ampere Analysis révèle qu’un quart des joueurs actifs sur Call of Duty en septembre a basculé sur Battlefield 6 dès le mois d’octobre. Accablé par des critiques presse mitigées et des avis de joueurs massivement négatifs, le titre ne peut même pas compter sur le marketing habituel : Activision, d’ordinaire prompt à dégainer des records de ventes, a été silencieux depuis le lancement, se contentant d’évoquer une vague « excellente réponse ».

L’effet Xbox Game Pass en question ?

Cet échec relance le débat sur la stratégie de Microsoft. L’an dernier, Black Ops 6 avait inauguré la sortie dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, affichant un lancement record en nombre de joueurs… avant de subir une chute d’audience plus rapide que la normale. Ce modèle semble peiner à maintenir l’engagement sur la durée. Glen Schofield, ancien directeur de la franchise, a récemment exprimé sa « vive inquiétude » quant à l’avenir de la série, doutant publiquement de la compatibilité entre la culture Xbox et l’ADN des studios historiques du FPS.