Call of Duty Black Ops 7 se vend nettement moins bien que Battlefield 6

C’est un séisme commercial que certains n’avaient pas vu venir, avec Call of Duty: Black Ops 7, dernier-né de la franchise la plus lucrative du jeu vidéo, qui enregistre un démarrage en chute libre en Europe, laissant Battlefield 6 le battre. Selon les données de GSD, qui scrute le marché physique et numérique des jeux vidéo, les ventes de lancement ont dévissé de 63 % par rapport à l’épisode précédent. Un revers cinglant pour Microsoft qui avait déboursé 69 milliards de dollars pour s’offrir ce joyau avec Activision.
La première place d’Activision est contestée comme jamais. Sorti dans un contexte ultra-concurrentiel, Call of Duty: Black Ops 7 souffre de la comparaison directe avec Battlefield 6 d’Electronic Arts et le succès surprise d’Arc Raiders de Nexon . Les chiffres sont cruels : lors de sa première semaine, le nouveau Call of Duty a vendu 63 % de moins que son rival Battlefield 6 au même stade.
Pire encore, la fidélité des joueurs s’effrite. Le cabinet Ampere Analysis révèle qu’un quart des joueurs actifs sur Call of Duty en septembre a basculé sur Battlefield 6 dès le mois d’octobre. Accablé par des critiques presse mitigées et des avis de joueurs massivement négatifs, le titre ne peut même pas compter sur le marketing habituel : Activision, d’ordinaire prompt à dégainer des records de ventes, a été silencieux depuis le lancement, se contentant d’évoquer une vague « excellente réponse ».
Cet échec relance le débat sur la stratégie de Microsoft. L’an dernier, Black Ops 6 avait inauguré la sortie dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, affichant un lancement record en nombre de joueurs… avant de subir une chute d’audience plus rapide que la normale. Ce modèle semble peiner à maintenir l’engagement sur la durée. Glen Schofield, ancien directeur de la franchise, a récemment exprimé sa « vive inquiétude » quant à l’avenir de la série, doutant publiquement de la compatibilité entre la culture Xbox et l’ADN des studios historiques du FPS.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Les accusations visant Figure AI, jeune pépite de la robotique soutenue par Nvidia, Microsoft et Jeff Bezos, auraient pu sortir du scénario...
L’annonce de la future Steam Machine par Valve a immédiatement agité l’industrie du jeu vidéo, mais une question restait...
La suspension de la cotation avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais finalement, il apparait que le retard dans la publication des...
Une rumeur tenace enflamme les réseaux sociaux et sites depuis quelques jours : Google aurait discrètement modifié ses conditions...
Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et...
24 Nov. 2025 • 14:08
24 Nov. 2025 • 12:55
24 Nov. 2025 • 11:15
24 Nov. 2025 • 10:00