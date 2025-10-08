Call of Duty Black Ops 6 sera temporairement gratuit pour contrer Battlefield 6

Afin de concurrencer la sortie de Battlefield 6 le 10 octobre, Activision annonce rendre gratuit Call of Duty: Black Ops 6 pendant quelques jours. Ce sera du 9 au 16 octobre. Le studio parle d’un essai offert aux joueurs, tandis que Call of Duty: Black Ops 7 sortira en novembre.

Un calendrier qui ne doit rien au hasard

Call of Duty: Black Ops 6 sera accessible gratuitement durant une semaine, précisément au moment où Battlefield 6 débarque sur le marché. Cette créneau de sortie marque potentiellement la première riposte publique d’Activision dans l’affrontement qui oppose le prochain Black Ops 7 au nouveau Battlefield. Proposer gratuitement un titre en fin de cycle commercial pendant le lancement d’un concurrent direct constitue une tactique agressive, particulièrement quand Black Ops 7 arrive le mois suivant.

Cette fenêtre promotionnelle survient à un moment stratégique pour ceux cherchant une alternative gratuite pendant cette période. L’opération prend toutefois une dimension supplémentaire dans le contexte de tension entre les deux franchises.

L’essai gratuit ne se limite pas à un échantillon limité : campagne solo, multijoueur et mode zombies deviennent entièrement disponibles. Les joueurs peuvent explorer l’intégralité du contenu proposé par ce Black Ops sorti l’an dernier, sans restriction de fonctionnalités. Cette gratuité de plusieurs jours contraste avec les démos partielles habituelles

Une guerre entre Call of Duty et Battlefield

Les développeurs de Battlefield Studios n’avaient pas caché leurs intentions lors de la présentation multijoueur de Battlefield 6 : privilégier des cosmétiques militaires réalistes plutôt que les apparences flamboyantes et fantaisistes disponibles dans Call of Duty. Cette pique directe a alimenté les discussions en ligne sur la prévalence des skins excentriques dans la franchise d’Activision.

L’affrontement pour l’opinion publique demeurait jusqu’ici déséquilibré, Battlefield 6 récoltant davantage de points positifs dans l’opinion publique. Distribuer gratuitement Black Ops 6 pendant la sortie rivale représente une réplique concrète et efficace.

Suite à l’entrée de cette controverse cosmétique, Activision a rapidement annoncé son intention de modérer son approche visuelle pour Black Ops 7. Ce revirement stratégique reconnaît implicitement les critiques formulées, tout en tentant de repositionner la franchise vers une cohérence esthétique accrue.