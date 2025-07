Battlefield 6 : bande-annonce du gameplay multijoueur et les dates de la bêta

Comme prévu, DICE et Electronic Arts diffusent aujourd’hui la bande-annonce du gameplay du mode multijoueur de Battlefield 6. Cela arrive une semaine après le trailer officialisant le jeu.

La bande-annonce du multijoueur de Battlefield 6 donne très clairement envie. Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte, dont la destruction des bâtiments, les nombreuses armes et les différentes cartes.

Voici comment DICE présente son jeu :

Menez une guerre totale avec des combats d’infanterie et de véhicules, des équipes basées sur les classes et une immersion audiovisuelle de pointe. Où les avions de chasse, les chars, les RPG de parachutisme, l’artillerie lourde et les combats d’infanterie de haute intensité ne font plus qu’un.

Détruisez votre environnement pour obtenir un avantage stratégique grâce à la destruction tactique. Transformez votre véhicule en boulet de démolition, ensevelissez une escouade sous un plafond ou créez de nouvelles voies vers la victoire.

Le nouveau système de combat kinesthésique de Battlefield vous permet d’être plus connecté que jamais à votre soldat et à votre environnement. Avec un gameplay et des mouvements tactiques entièrement repensés, du sprint accroupi au glissement et à la réanimation, chaque tir et chaque mouvement sont plus instinctifs et plus précis.