Le film Call of Duty prend date pour l’été 2028

Le projet de film Call of Duty avance enfin de manière concrète. Après des années de rumeurs, d’annonces avortées et d’attente prudente de la part des fans, l’adaptation cinématographique de la célèbre franchise d’Activision dispose désormais d’une date de sortie officielle, soit le 30 juin 2028. Une échéance encore lointaine certes, mais qui confirme que Paramount et ses partenaires entendent bel et bien faire du célèbre FPS compétitif l’un de leurs futurs blockbusters estivaux.

Un chantier ambitieux pour l’une des plus grandes franchises du jeu vidéo

Call of Duty n’est pas une licence ordinaire. Depuis plus de vingt ans, la série s’est imposée comme l’un des mastodontes du jeu vidéo mondial, principalement grâce à son mode multijoueurs. À ce stade, ni le casting ni la période précise retenue pour l’histoire n’ont été révélés. Cette discrétion laisse penser que le projet reste encore dans une phase de développement où l’essentiel se joue en coulisses, entre écriture du scénario, orientation créative (DA) et mise en place de la production.

Peter Berg et Taylor Sheridan à la barre

Le projet repose toutefois déjà sur un duo de poids. Peter Berg doit réaliser le long-métrage et le coécrire avec Taylor Sheridan, deux noms associés à un cinéma d’action tendu, musclé et souvent ancré dans une approche assez réaliste. Ce choix suggère aussi que Paramount veut éviter de livrer une simple adaptation à minima pour au contraire proposer un film de guerre totalement crédible et à même d’attirer les spectateurs dans les salles.

Un blockbuster d’été pensé pour durer au-delà d’un seul film

En fixant la sortie à fin juin, le studio place clairement Call of Duty dans la case des grosses machines estivales. Le choix de la date traduit une ambition commerciale évidente ainsi qu’une forme de confiance dans la capacité de la franchise à attirer bien au-delà du cercle habituel des joueurs. Reste à en savoir plus sur le scénario et le casting (entre autres…) pour vraiment se laisser aller à l’enthousiasme…