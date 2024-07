La série Halo est annulée après deux saisons

Game over pour la série Halo qui s’arrête après deux saisons. Paramount+, le service de streaming qui est le diffuseur, a décidé de ne pas continuer l’aventure de cette adaptation du jeu vidéo.

Annulation pour la série TV Halo

« Nous sommes extrêmement fiers de cette série ambitieuse et souhaitons remercier nos partenaires chez Xbox, 343 Industries et Amblin Television, ainsi que le showrunner et producteur exécutif David Wiener, ses collègues producteurs exécutifs, l’ensemble du casting mené par Pablo Schreiber dans le rôle de Master Chief et l’incroyable équipe pour tout leur travail exceptionnel », a déclaré Paramount+ dans un communiqué. « Nous souhaitons à tout le monde le meilleur pour la suite ».

Pourquoi l’abandon de la série ? Rien n’est dit officiellement, mais on peut imaginer que l’audience n’était pas au niveau des espérances de Paramount.

Une saison 3 ailleurs ?

Mais que les fans de la série se rassurent, tout n’est pas perdu. Selon The Hollywood Reporter, les producteurs de Halo espèrent que la série pourra avoir le droit à une saison 3 chez un autre diffuseur. Cela arrive parfois pour des programmes qui sont annulés, des chaînes ou services de streaming peuvent récupérer la licence. Mais rien ne dit qu’un service ou une chaîne s’intéresse à Halo.

« Nous apprécions profondément les millions de fans qui ont fait de la série Halo un succès mondial, et nous restons déterminés à élargir l’univers Halo de différentes manières à l’avenir », indique 343 Industries, le studio qui développe les jeux Halo sur Xbox et PC. « Nous sommes reconnaissants à Amblin et Paramount pour leur partenariat qui nous permet de faire découvrir notre vaste univers de science-fiction aux téléspectateurs du monde entier ».

Le projet de départ était d’avoir un film Halo. Puis les plans ont changé et c’est devenu une série. Elle devait au départ arriver sur la chaîne américaine Showtime, puis elle a été transférée chez Paramount+.