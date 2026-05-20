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State of Play : Sony annonce sa conférence PS5 pour juin

2 min.
20 Mai. 2026 • 15:28
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Sony donne rendez-vous le 2 juin à 23 heures pour un nouveau State of Play, avec la présentation de nombreux jeux PlayStation 5. La durée sera d’une heure, donc Sony aura beaucoup d’annonces à faire.

PlayStation 5 PS5 Logo

Nouveau State of Play pour le 2 juin

« Au programme : plus de 60 minutes d’actualités, d’annonces et de présentations de gameplay des plus grands studios du monde entier », assure Sony pour son prochain State of Play. Le groupe précise que Marvel’s Wolverine ouvrira le bal avec de nouvelles images. Ce sera l’occasion pour Insomniac Games d’en dévoiler davantage sur son prochain jeu d’action et d’aventure à la troisième personne qui est très attendu. Le titre sortira le 15 septembre sur PS5.

Mais pour le reste, c’est un mystère pour l’instant. Il faut espérer que les joueurs PS5 auront une idée précise des exclusivités qui sortiront sur leur console d’ici la fin de l’année 2026 et au-delà. Verrons-nous par exemple apparaître Intergalactic : The Heretic Prophet de Naughty Dog ? Aurons-nous une date de sortie pour Horizon Hunters Gathering, le spin-off multijoueur d’Horizon signé Guerrilla ? Et qu’en est-il de Fairgames du studio Haven ?

Cela semble un peu trop tôt pour le prochain jeu de Sucker Punch Productions, le studio à l’origine de Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei, mais on ne sait jamais. Polyphony Digital va-t-il dévoiler le prochain Gran Turismo, qui semble inévitable ? Et que prépare Team Asobi, le studio derrière Astro Bot ?

Autant dire que Sony a plusieurs cartouches et que le rendez-vous d’une heure sera l’occasion de découvrir plusieurs titres. Rendez-vous donc le 2 juin à 23 heures pour découvrir le nouveau State of Play.

À noter qu’en face, Microsoft prépare aussi un Xbox Games Showcase pour le 7 juin. Quant à Nintendo, il n’y aucune annonce pour le moment, mais la société de Mario et Zelda a l’habitude d’organiser un Nintendo Direct en juin.

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