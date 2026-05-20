Gracia : la vidéo volumétrique enfin streamable en réalité mixte, sur Meta Quest et bientôt Vision Pro

Gracia s’apprête à révolutionner la production de contenus immersifs pour les appareils de réalité mixte. La start-up permet désormais de diffuser en streaming des captures volumétriques animées, sans aucun téléchargement préalable massif, directement dans un navigateur compatible WebXR sur Quest 3. Une application Apple Vision Pro est également en préparation.

Une vidéo que l’on peut contourner comme un objet réel

Contrairement à une vidéo 3D classique ou à un contenu immersif à 180 degrés, Gracia propose de véritables scènes volumétriques en 6DoF (6 degrés de liberté). L’utilisateur peut ainsi se déplacer autour d’un musicien, d’un médecin ou d’un objet filmé, comme si la scène se déroulait réellement dans son salon !

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La technologie repose sur le Gaussian splatting, une méthode de reconstruction 3D qui représente une scène à l’aide de millions de points colorés semi-transparents. Dans sa version animée, souvent appelée 4DGS, le temps devient la quatrième dimension (la durée d’une vidéo volumétrique en somme…).

Une compression qui change tout

75 Mbps pour une expérience de haute qualité

Jusqu’ici, le principal obstacle était la taille des fichiers. Les scènes volumétriques nécessitaient plusieurs gigaoctets à télécharger avant lecture. Gracia affirme avoir résolu une partie du problème grâce à une compression inspirée des codecs vidéo, qui n’envoie que les images clés et les changements de mouvement.

Pour une qualité élevée, le service demande une connexion stable de 75 Mbps. Un mode plus léger à 17 Mbps existe, avec une baisse visible de définition. Trois démonstrations sont déjà accessibles, dont une performance musicale de quatre minutes avec audio spatial.

Sur Apple Vision Pro, le WebXR ne permet pas encore d’utiliser le passthrough comme arrière-plan. Les scènes apparaissent donc dans un espace noir, mais Gracia travaille sur une application dédiée qui permettra d’intégrer ces captures directement dans le monde réel.

Des limites persistantes

Les limites restent importantes cependant : la capture de ce type de vidéo exige encore environ 60 caméras synchronisées et des coûts élevés. Reste que la technologie est absolument bluffante, qu point que Gracia se rêve en « YouTube du contenu vraiment volumétrique ». Les concerts, spectacles, souvenirs familiaux et autre expériences XR (on pense évidemment aussi au contenu « adulte ») pourraient bientôt changer de dimension.