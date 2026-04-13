Project Hail Mary va passer du film au jeu vidéo XR sur Quest et Pico (première images)

Project Hail Mary (près de 510 millions de dollars au box-office) est en cours d’adaptation en jeu vidéo … en réalité mixte ! Le roman d’Andy Weir sera donc passé en moins d’un an sur deux nouveaux médias (le film et le jeu vidéo), ce que l’on peut voir comme une forme de consécration. Le studio britannique Maze Theory, à qui l’on doit déjà plusieurs titres XR, est en charge du développement de ce nouveau titre inspiré de l’œuvre d’Andy Weir et du film actuellement en salles. Le jeu, dont le lancement est prévu cette année sur les casques Quest et Pico, devrait prolonger la fiction avec un chapitre original conçu spécialement pour le format immersif.

Une extension du récit pensée pour être « vécue »

Baptisé Project Hail Mary: Journey Among the Stars, le jeu promet d’emmener le joueur dans un arc narratif encore inédit de la mission du vaisseau Hail Mary. Cette fois, il ne s’agira pas seulement de suivre Ryland Grace à distance, mais d’endosser directement son rôle alors que les systèmes du vaisseau commencent à vaciller au cœur de l’espace profond.

Le choix de la réalité mixte n’a rien d’anodin. Maze Theory veut faire « déborder » l’aventure dans l’environnement physique du joueur, en transformant son espace réel en prolongement du vaisseau. Cette approche renforcera évidemment la tension du récit, mais aussi l’impression d’être soi-même engagé dans les péripéties de l’aventure.

Rocky au cœur d’une expérience plus interactive

Impossible d’imaginer Project Hail Mary sans Rocky, l’intelligence extraterrestre devenue l’élément émotionnel central du récit. Le jeu entend précisément exploiter cette relation… mais autrement. Là où le livre et le film montrent la construction d’un lien de confiance, la réalité mixte veut permettre au joueur de bâtir ce lien lui-même, à travers la coopération, la résolution de problèmes et une relation qui évolue au fil des situations.

Une adaptation qui cherche à justifier pleinement son format

En bref, les créateurs du jeu affirment vouloir proposer une expérience qui n’aurait de sens que dans ce médium, avec une implication physique et émotionnelle plus directe. Project Hail Mary: Journey Among the Stars n’a pas encore de date de lancement.