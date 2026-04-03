Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City : le jeu coopératif en VR prend date sur Meta Quest, Pico et Steam VR

Les Tortues Ninja s’apprêtent à faire leur grand retour dans le jeu vidéo avec une formule encore inédite pour la licence. Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City sortira le 30 avril 2026 sur Meta Quest, SteamVR et Pico, avec l’ambition de proposer la première aventure VR autonome centrée entièrement sur Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael.

Première vraie incursion des Tortues Ninja dans la réalité virtuelle

Développé par Cortopia Studios et édité par Beyond Frames Entertainment, Empire City prend la forme d’un jeu d’action à la première personne jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre participants. Chaque joueur pourra donc incarner l’une des célèbres tortues, dans une aventure pensée avant tout pour plonger le joueur au cœur de l’action. Le projet cherche moins ici à adapter mécaniquement la licence qu’à faire ressentir au joueur la vitesse, l’agilité et le style de combat caractéristiques de chacun de ses héros.

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Un casting familier pour séduire les fans de longue date

Le trailer du jeu dévoile plusieurs figures bien connues de l’univers TMNT : Karai, le Foot Clan, Rocksteady et bien sûr April O’Neil , le tout avec un style graphique très proche des Comics. Cette galerie de personnages emblématiques est bien sûr là pour séduire les fans les plus hardcores de la franchise, si tant est que le jeu sache aussi retranscrire l’humour souvent potache de la BD.

La coopération à quatre comme argument central

Le cœur de l’expérience semble toutefois résider dans le mode coopératif. La possibilité de parcourir la campagne à 4 joueurs est sans doute le point fort du gameplay, tant il est vrai que les Tortues Ninja ne fonctionnent jamais aussi bien que lorsqu’elles combattent ensemble. De quoi relancer le multijoueur sur support VR ? On verra bien….

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City sera disponible sur les différentes boutiques VR au prix de 25 euros.