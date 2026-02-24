Marvel’s Wolverine a une date de sortie sur PS5

Après une absence remarquée lors du dernier State of Play, Marvel’s Wolverine refait surface avec une information essentielle : sa date de sortie. Insomniac Games vient en effet de confirmer que son prochain blockbuster arrivera en exclusivité sur PS5 le 15 septembre 2026.

L’annonce s’est faite discrète, via une courte vidéo de quelques secondes publiée en ligne, sans nouvelle bande-annonce ni séquence de gameplay inédite. Le studio avait toutefois indiqué qu’il partagerait davantage de détails au printemps, laissant ainsi présager une communication nettement plus étoffée dans les semaines à venir.

Un calendrier contraint par GTA VI

Avec cette date sortie fixée à la mi-septembre, nul doute que le studio souhaite éviter la confrontation directe avec GTA VI, dont la sortie est fixée au 19 novembre 2026.

Le titre développé par Rockstar Games s’annonce en effet comme l’événement majeur de l’année vidéoludique, au point de pousser de nombreux éditeurs à décaler la date de sortie de leurs gros titres. Marvel’s Wolverine bénéficiera ainsi de plusieurs semaines pour capter l’attention des joueurs avant que la machine marketing de Take-Two ne s’intensifie.

Un nouveau pari pour Insomniac

Après le succès critique et commercial de Marvel’s Spider-Man, Insomniac s’attaque à une figure plus sombre et brutale de l’univers Marvel. Très attendu par les fans, Marvel’s Wolverine devra confirmer la capacité du studio à renouveler sa formule tout en livrant une expérience spectaculaire taillée pour la PS5 et la PS5 Pro.

La rentrée s’annonce donc musclée pour les joueurs PlayStation, dans une année dominée par plusieurs mastodontes (GTA VI, Fable, Saros, etc.).