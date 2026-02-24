TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Marvel’s Wolverine a une date de sortie sur PS5
Jeux vidéo

Marvel’s Wolverine a une date de sortie sur PS5

2 min.
24 Fév. 2026 • 19:14
0

Après une absence remarquée lors du dernier State of Play, Marvel’s Wolverine refait surface avec une information essentielle : sa date de sortie. Insomniac Games vient en effet de confirmer que son prochain blockbuster arrivera en exclusivité sur PS5 le 15 septembre 2026.

L’annonce s’est faite discrète, via une courte vidéo de quelques secondes publiée en ligne, sans nouvelle bande-annonce ni séquence de gameplay inédite. Le studio avait toutefois indiqué qu’il partagerait davantage de détails au printemps, laissant ainsi présager une communication nettement plus étoffée dans les semaines à venir.

Un calendrier contraint par GTA VI

Avec cette date sortie fixée à la mi-septembre, nul doute que le studio souhaite éviter la confrontation directe avec  GTA VI, dont la sortie est fixée au 19 novembre 2026.

Le titre développé par Rockstar Games s’annonce en effet comme l’événement majeur de l’année vidéoludique, au point de pousser de nombreux éditeurs à décaler la date de sortie de leurs gros titres. Marvel’s Wolverine bénéficiera ainsi de plusieurs semaines pour capter l’attention des joueurs avant que la machine marketing de Take-Two ne s’intensifie.

Un nouveau pari pour Insomniac

Après le succès critique et commercial de Marvel’s Spider-Man, Insomniac s’attaque à une figure plus sombre et brutale de l’univers Marvel. Très attendu par les fans, Marvel’s Wolverine devra confirmer la capacité du studio à renouveler sa formule tout en livrant une expérience spectaculaire taillée pour la PS5 et la PS5 Pro.

La rentrée s’annonce donc musclée pour les joueurs PlayStation, dans une année dominée par plusieurs mastodontes (GTA VI, Fable, Saros, etc.).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

High on Life 2 Jeux vidéo

High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

Marvel Wolverine Jeux vidéo

Marvel’s Wolverine : premier trailer pour l’exclusivité PlayStation d’Insomniac Games

Resident Evil 9 - Requiem Jeux vidéo

Capcom annonce Resident Evil 9 : Requiem (trailer + date de sortie)

Fable Jeux vidéo

Fable se dévoile en détails : personnages, lore, combats, date de sortie, plateformes, etc.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Discord Logo

Discord reporte la vérification de l’âge à la suite des critiques

24 Fév. 2026 • 22:00
0 Internet

Discord reporte au second semestre de 2026 le déploiement de sa vérification d’âge dans le monde, admettant avoir mal...

Olympique Marseille OM Joueurs Football

L’Olympique de Marseille (OM) confirme un piratage : les données de 400 000 supporters volées

24 Fév. 2026 • 20:20
2 Internet

L’Olympique de Marseille (OM) a confirmé avoir fait l’objet d’un piratage après qu’un hacker a revendiqué le...

Icône de l'application YouTube

YouTube Premium Lite ajoute la lecture en arrière-plan et les téléchargements

24 Fév. 2026 • 19:43
1 Internet

YouTube Premium Lite, qui est disponible en France depuis l’été dernier, ajoute deux fonctionnalités...

Grok Icone Logo

Le Pentagone approuve l’intégration de l’IA Grok d’Elon Musk dans ses systèmes classifiés

24 Fév. 2026 • 18:27
1 Internet

Le Département de la Défense des États-Unis a conclu un accord avec la société d’intelligence artificielle xAI,...

SFR Logo

Le forfait 5G+ illimité de SFR… impose une limite après 20 Go d’un coup

24 Fév. 2026 • 18:07
2 Mobiles / Tablettes

En octobre, SFR a lancé son premier forfait 5G+ annoncé comme étant illimité à tous les niveaux (appels, SMS et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article macOS 26.4 : la 2e bêta publique est disponible

macOS 26.4 : la 2e bêta publique est disponible

24 Feb. 2026 • 20:36

image de l'article Overwatch Rush : Blizzard officialise son jeu mobile sur iOS (et Android)

Overwatch Rush : Blizzard officialise son jeu mobile sur iOS (et Android)

24 Feb. 2026 • 18:44

image de l'article Apple peut souffler : les actionnaires rejettent l’audit sur la dépendance à la Chine

Apple peut souffler : les actionnaires rejettent l’audit sur la dépendance à la Chine

24 Feb. 2026 • 18:32

image de l'article For All Mankind saison 5 : Apple TV diffuse la bande-annonce

For All Mankind saison 5 : Apple TV diffuse la bande-annonce

24 Feb. 2026 • 17:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site