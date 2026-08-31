[IFA] Yarbo M : le robot de jardin modulaire passe du prototype au produit final

Le robot de jardin modulaire Yarbo M Series va montrer sa version finale au public pour la première fois à l’IFA 2026, du 4 au 8 septembre à Berlin. Présentée sous forme de prototype au CES, la machine arrive désormais au stade d’un produit en précommande, avec un châssis compact sur chenilles et plusieurs modules destinés à la tonte, au déneigement et au ramassage des feuilles.

L’annonce du 31 août apporte surtout des caractéristiques attribuées à la version finale. Yarbo promet une pente franchissable d’environ 35 degrés, soit une déclivité de 70 %, des bordures d’environ 5 cm et une capacité de remorquage allant jusqu’à 100 kg. Les visiteurs de l’IFA pourront voir le robot en intérieur au stand H9-122 et en démonstration extérieure à l’emplacement OCG-137. Ces essais publics permettront de confronter les chiffres du fabricant à des situations observables.

Un châssis pour plusieurs saisons

La logique du M Series repose sur une architecture dite 1+N : un même cœur motorisé reçoit des outils interchangeables au lieu d’obliger le propriétaire à acheter un robot complet pour chaque tâche. Yarbo prévoit de présenter à Berlin le module de tonte, le chasse-neige et le collecteur. Un coupe-bordure et un module Smart Assist sont annoncés pour l’avenir, sans date ferme dans le communiqué.

Cette modularité est le principal élément futuriste du produit. Les robots tondeuses traditionnels sont spécialisés et passent une partie de l’année au garage. Un châssis capable de travailler en été, en automne et en hiver peut mieux amortir ses moteurs, sa batterie et ses capteurs. La contrepartie est un système mécanique plus complexe : les attaches doivent supporter les chocs, l’humidité et les changements répétés, tandis que le logiciel doit reconnaître chaque outil et adapter sa conduite.

Les chenilles doivent assurer la motricité sur l’herbe mouillée, la terre, les pavés et les surfaces mixtes. Elles peuvent cependant marquer un sol meuble lorsqu’un véhicule tourne sur place, surtout si un module ou une remorque ajoute du poids. Les 100 kg annoncés correspondent à une capacité maximale de remorquage léger selon Yarbo ; ils ne signifient pas que la machine conservera la même autonomie, la même vitesse ou la même aptitude en pente avec cette charge.

Navigation sans fil périphérique et recharge automatique

Le M Series utilise le Data Center Gen2 et NetRTK pour se localiser sans câble enterré autour de la pelouse. Une option LiDAR doit compléter cette navigation. Le fabricant estime qu’une première installation, comprenant le placement, la cartographie et la configuration de base, peut prendre environ trente minutes. Cette durée dépendra nécessairement de la taille du terrain, des obstacles, de la réception satellite et du nombre de zones à définir.

Les modèles M20 et M20i sont annoncés capables de tondre jusqu’à 1,5 acre par jour, soit environ 6 070 m², grâce au retour automatique à la base et à la reprise des tâches après recharge. Leur système sans fil doit faire passer la batterie de 10 à 90 % en environ 65 minutes. Ces valeurs proviennent de Yarbo et ne sont pas encore accompagnées, dans le communiqué, d’un protocole indépendant détaillant la hauteur d’herbe, le relief, la météo ou le temps consacré aux manœuvres.

La différence entre un produit final et un produit livré doit également rester claire. La version exposée à l’IFA est annoncée comme définitive et les précommandes sont ouvertes, mais le texte ne fournit ni prix public européen complet, ni calendrier de livraison par pays, ni liste des fonctions disponibles dès le premier jour. Le projet a récolté plus de 3,6 millions de dollars auprès de 850 contributeurs en financement participatif. Ce soutien valide un intérêt commercial ; il ne supprime pas les risques habituels de production, de logiciel et de service après-vente.

L’IFA devra montrer plus qu’un changement de carrosserie

Le passage du prototype du CES à la version finale peut recouvrir des évolutions de design, de fabrication, de capteurs ou de logiciel. Yarbo met en avant une silhouette plus compacte et une configuration simplifiée, mais ne publie pas dans son annonce un tableau comparatif exhaustif avec le prototype. La démonstration berlinoise sera donc utile pour examiner la qualité de l’assemblage, le changement des modules et le comportement de sécurité lorsqu’une personne ou un animal entre dans la zone de travail.

Les performances de détection comptent davantage que la seule précision de positionnement. Un robot autonome de jardin rencontre des jouets, des branches, des tuyaux et des surfaces qui changent avec la pluie. Le LiDAR optionnel peut améliorer la perception des volumes, mais il ne garantit pas qu’un objet fin ou partiellement caché soit reconnu. Les propriétaires devront conserver les protections et les règles de surveillance indiquées par le fabricant, particulièrement avec un outil de coupe ou de déneigement.

Le communiqué de Yarbo marque une étape concrète : le M Series sort du statut de démonstrateur de salon pour être présenté comme un produit final, avec trois modules visibles et des précommandes. La vraie validation viendra ensuite des unités livrées, des tests sur plusieurs saisons et de la disponibilité des pièces. L’IFA donnera un premier aperçu public ; l’entretien quotidien dira si un seul robot peut réellement remplacer plusieurs machines sans multiplier les compromis.