Android 17 s’attaque aux applications trop gourmandes en RAM

Avec Android 17, Google impose des quotas stricts d’usage de la mémoire vive par application, avec la compression automatique en zRAM et un arrêt forcé des processus qui dépassent leur allocation. Ce mécanisme s’étendra au-delà des smartphones Pixel dans le courant de l’année, concernant des téléphones allant de 4 Go à plus de 16 Go de RAM.
Le nouveau système de gestion mémoire repose sur une logique progressive : avant toute fermeture définitive d’application, le système d’exploitation déplace d’abord les données applicatives vers la zRAM, une zone de compression qui permet de libérer de la mémoire physique sans interrompre immédiatement l’exécution du processus concerné. Ce n’est qu’en cas de dépassement continu de l’allocation maximale qu’Android 17 procède à un arrêt forcé de l’application.
Ce durcissement de la politique de la RAM repose sur quatre éléments techniques :
Cette architecture technique impose de fait une contrainte d’ingénierie nouvelle à l’ensemble d’Android, puisque les applications mal optimisées deviennent directement exposées à ce cycle de compression puis d’arrêt forcé, sans marge de tolérance supplémentaire accordée par le système.
Cette politique de gestion de la mémoire vive, initialement conçue pour les Pixel, sera adoptée par les fabricants de smartphones sur une gamme de terminaux beaucoup plus large au cours de l’année. Pour accompagner cette transition, Google fournit en parallèle de nouveaux outils d’optimisation pour la mémoire, une démarche qui vise à limiter les risques de dégradation de performance pour les applications qui n’auraient pas encore anticipé ce nouveau cadre de contraintes.
Il y a toutefois un bémol. Les applications qui nécessitent réellement beaucoup de mémoire pourraient ralentir ou se fermer si leurs développeurs ne les optimisent pas correctement
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