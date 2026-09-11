OpenAI suspend les abonnements à ChatGPT Pro face à la demande pour Astra

OpenAI a décidé de suspendre temporairement les nouvelles souscriptions à son forfait ChatGPT Pro à 229 euros par mois (la version à 103 euros par mois reste disponible). L’entreprise invoque la forte demande pour GPT-6 Astra qui connaît une forte demande et a un impact sur son infrastructure.

GPT-6 Astra met l’infrastructure d’OpenAI sous pression

OpenAI a décidé de mettre en pause les nouvelles souscriptions au forfait Pro après l’arrivée de GPT-6 Astra, son nouveau modèle IA premium. Selon Thibault Sottiaux, responsable produit chez OpenAI, les abonnements Pro sollicitent davantage les systèmes de l’entreprise et la hausse de l’utilisation d’Astra l’oblige à augmenter ses capacités avant de pouvoir accepter de nouveaux clients. Les abonnés Pro actuels conservent leur accès au service.

GPT-6 Astra a commencé son déploiement début septembre auprès d’organisations sélectionnées avant une disponibilité élargie dans ChatGPT et via l’API d’OpenAI. La société présente le modèle comme son système le plus avancé et lui attribue notamment des progrès importants dans le raisonnement et l’automatisation. OpenAI prévoit également une version Astra Pro pour les utilisateurs des offres Pro, Business et Enterprise.

L’engouement pour Astra intervient alors que son lancement s’accompagne d’une montée en puissance des usages professionnels. OpenAI a notamment intégré GPT-6 Astra à son offre ChatGPT destinée aux services financiers, avec des fonctions de recherche, d’analyse et de modélisation exploitant des données issues de plusieurs fournisseurs spécialisés.

OpenAI doit maintenant augmenter ses capacités

La suspension concerne les nouveaux abonnés et intervient alors qu’OpenAI cherche à ajouter de la capacité informatique pour absorber la demande. L’entreprise n’a pas annoncé de date précise pour la reprise des abonnements, laissant l’accès au forfait Pro dépendre de l’évolution de ses ressources disponibles.

Le lancement d’Astra pèse également sur les besoins matériels d’OpenAI. Jensen Huang, le patron de Nvidia, a indiqué que l’entraînement du modèle avait utilisé plus de 100 000 GPU de Nvidia et qu’OpenAI prévoyait de porter cette capacité à environ 400 000 GPU.