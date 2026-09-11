TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet OpenAI suspend les abonnements à ChatGPT Pro face à la demande pour Astra
Internet

OpenAI suspend les abonnements à ChatGPT Pro face à la demande pour Astra

3 min.
11 Sep. 2026 • 20:18
0

OpenAI a décidé de suspendre temporairement les nouvelles souscriptions à son forfait ChatGPT Pro à 229 euros par mois (la version à 103 euros par mois reste disponible). L’entreprise invoque la forte demande pour GPT-6 Astra qui connaît une forte demande et a un impact sur son infrastructure.

ChatGPT Logo

GPT-6 Astra met l’infrastructure d’OpenAI sous pression

OpenAI a décidé de mettre en pause les nouvelles souscriptions au forfait Pro après l’arrivée de GPT-6 Astra, son nouveau modèle IA premium. Selon Thibault Sottiaux, responsable produit chez OpenAI, les abonnements Pro sollicitent davantage les systèmes de l’entreprise et la hausse de l’utilisation d’Astra l’oblige à augmenter ses capacités avant de pouvoir accepter de nouveaux clients. Les abonnés Pro actuels conservent leur accès au service.

GPT-6 Astra a commencé son déploiement début septembre auprès d’organisations sélectionnées avant une disponibilité élargie dans ChatGPT et via l’API d’OpenAI. La société présente le modèle comme son système le plus avancé et lui attribue notamment des progrès importants dans le raisonnement et l’automatisation. OpenAI prévoit également une version Astra Pro pour les utilisateurs des offres Pro, Business et Enterprise.

L’engouement pour Astra intervient alors que son lancement s’accompagne d’une montée en puissance des usages professionnels. OpenAI a notamment intégré GPT-6 Astra à son offre ChatGPT destinée aux services financiers, avec des fonctions de recherche, d’analyse et de modélisation exploitant des données issues de plusieurs fournisseurs spécialisés.

OpenAI doit maintenant augmenter ses capacités

La suspension concerne les nouveaux abonnés et intervient alors qu’OpenAI cherche à ajouter de la capacité informatique pour absorber la demande. L’entreprise n’a pas annoncé de date précise pour la reprise des abonnements, laissant l’accès au forfait Pro dépendre de l’évolution de ses ressources disponibles.

Le lancement d’Astra pèse également sur les besoins matériels d’OpenAI. Jensen Huang, le patron de Nvidia, a indiqué que l’entraînement du modèle avait utilisé plus de 100 000 GPU de Nvidia et qu’OpenAI prévoyait de porter cette capacité à environ 400 000 GPU.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo Internet

GPT-6 Astra est disponible : OpenAI dévoile sa nouvelle IA puissante pour ChatGPT

openai Internet

OpenAI dévoile Astra, son prochain grand modèle d’IA, au détour d’une publication scientifique

OpenAI Logo Internet

OpenAI ralentit le développement de son IA Astra face à un risque cyber

Sam Altman Internet

GPT-6 Astra : le patron d’OpenAI s’excuse pour le lancement bordélique

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Robot barres suspendues

Un robot humanoïde apprend à franchir des barres suspendues grâce au LiDAR et à l’IA

11 Sep. 2026 • 20:30
0 Science

Les robots humanoïdes gagnent encore en agilité. Des chercheurs de l’ETH Zurich ont développé un système de...

PlayStation 5 PS5 Disque Jeu Jeux vidéo

PlayStation traverse une zone de turbulences et sa stratégie devient difficile à décrypter

11 Sep. 2026 • 19:41
4
Meta AI Logo

Meta modifie les suggestions de son IA après des questions intrusives

11 Sep. 2026 • 19:24
0 Internet

Meta annonce modifier les suggestions de son intelligence artificielle Meta AI après qu’une utilisatrice a reçu une question sur...

Retroid-Pocket-Duo

Retroid Pocket Duo et Duo Lite : deux consoles Android à double écran pour le rétro-gaming

11 Sep. 2026 • 18:22
0 Jeux vidéo

Retroid dévoile enfin les Pocket Duo et Pocket Duo Lite, deux nouvelles consoles portables Android qui misent sur un format à clapet et deux...

french-days

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 11 septembre

11 Sep. 2026 • 17:54
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le patron d’Apple justifie le prix élevé de l’iPhone Duo

Le patron d’Apple justifie le prix élevé de l’iPhone Duo

11 Sep. 2026 • 20:57

image de l'article iPhone Duo : seulement 4 mégapixels pour le capteur sous l’écran

iPhone Duo : seulement 4 mégapixels pour le capteur sous l’écran

11 Sep. 2026 • 19:50

image de l'article IMAX réagit à l’iPhone Duo et le ratio de l’écran

IMAX réagit à l’iPhone Duo et le ratio de l’écran

11 Sep. 2026 • 18:51

image de l'article Samsung se moque de l’iPhone Duo avec un faux Tim Cook

Samsung se moque de l’iPhone Duo avec un faux Tim Cook

11 Sep. 2026 • 17:38

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site