TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT Pro à 103 €/mois : voici ce que propose le nouvel abonnement d’OpenAI
Internet

ChatGPT Pro à 103 €/mois : voici ce que propose le nouvel abonnement d’OpenAI

3 min.
9 Avr. 2026 • 20:51
0

Codex compte plus de 3 millions d’utilisateurs hebdomadaires, avec une croissance de 70 % par mois et un volume multiplié par cinq en trois mois. Pour absorber cette adoption, OpenAI lance un nouvel abonnement ChatGPT Pro à 103 €/mois, positionné entre l’offre Plus à 23 €/mois et le Pro premium à 229 €/mois. Il y a également l’abonnement Go à 8 €/mois, mais les usages ne sont pas du tout les mêmes.

ChatGPT Logo

Deux abonnements ChatGPT Pro, un seul nom

Le nouvel abonnement ChatGPT Pro à 103 €/mois cible explicitement les utilisateurs de Codex qui ont épuisé les capacités de leur offre Plus. Il offre cinq fois plus d’utilisation de Codex que ce dernier, un accès à l’ensemble des fonctionnalités Pro et un accès illimité aux modèles Instant et Réflexion. Pour le lancement, OpenAI monte temporairement cette limite et propose un quota x10 par rapport à celui de l’abonnement ChatGPT Plus jusqu’au 31 mai.

« Pour célébrer le lancement, nous augmentons l’utilisation de Codex pour une durée limitée jusqu’au 31 mai, afin que les abonnés Pro à 100 $ obtiennent jusqu’à 10× l’utilisation de ChatGPT Plus sur Codex pour créer vos idées les plus ambitieuses », précise la société.

ChatGPT Abonnements Prix Avril 2026

Le palier à 229 €/mois reste disponible pour les besoins les plus intensifs, avec des limites 20 fois supérieures à celles de l’abonnement Plus et la capacité à gérer des flux de travail en parallèle de manière continue. Le catalogue complet des deux abonnements Pro :

  • Pro 103 €/mois : 5× les limites du Plus (10× sur Codex jusqu’au 31 mai), accès à tous les modèles exclusifs et fonctionnalités Pro, conçu pour des projets actifs tout au long de la semaine
  • Pro 229 €/mois : 20× les limites du Plus, pour des workflows exigeants en continu, y compris en parallèle

OpenAI fait savoir que le nouvel abonnement est disponible dès maintenant. Il suffit de se rendre sur cette page pour s’abonner.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT Application Icone Logo Internet

ChatGPT Go : OpenAI annonce son abonnement IA le moins cher

ChatGPT Logo Icone Internet

ChatGPT Go, l’abonnement moins cher, débarque dans le monde entier

ChatGPT OpenAI Logos Internet

ChatGPT Go, l’abonnement IA à 4 euros, prépare son arrivée dans le monde

ChatGPT Instant Checkout Achat Article Internet

ChatGPT propose l’achat de produits avec Instant Checkout

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

The Punisher One Last Kill

The Punisher: One Last Kill dévoile sa bande-annonce et sa violence

9 Avr. 2026 • 19:01
0 Geekeries

Jon Bernthal reprend le rôle de Frank Castle deux fois en 2026 : d’abord dans un téléfilm de Marvel Television sur Disney+, puis...

Spotify Option Desactiver Videos

Spotify ajoute une option pour désactiver toutes les vidéos

9 Avr. 2026 • 18:21
0 Logiciels

Spotify ouvre ce mois-ci à l’ensemble de ses utilisateurs la possibilité de désactiver les vidéos dans son application,...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 avril

9 Avr. 2026 • 16:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Amazon Data Center Serveurs

OpenAI met en pause Stargate UK, son projet de data center IA au Royaume-Uni

9 Avr. 2026 • 16:35
0 Internet

OpenAI met le frein sur l’un de ses projets d’infrastructure les plus ambitieux en Europe. Le groupe a en effet confirmé la mise en...

Peter Dinklage

Alien: Earth saison 2 : Peter Dinklage (GoT) rejoint le casting de la série de SF !

9 Avr. 2026 • 15:25
0 Geekeries

La série Alien: Earth tient son premier grand renfort pour sa deuxième saison. Peter Dinklage, révélé au grand public...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour Logic Pro, Pixelmator Pro et les applications du Creator Studio

Apple met à jour Logic Pro, Pixelmator Pro et les applications du Creator Studio

9 Apr. 2026 • 20:00

image de l'article macOS 26.4.1 est disponible sur Mac

macOS 26.4.1 est disponible sur Mac

9 Apr. 2026 • 19:25

image de l'article Apple ferme trois Apple Store et se justifie

Apple ferme trois Apple Store et se justifie

9 Apr. 2026 • 18:45

image de l'article iPhone 18 Pro : Apple réfléchit encore au design de la Dynamic Island

iPhone 18 Pro : Apple réfléchit encore au design de la Dynamic Island

9 Apr. 2026 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site