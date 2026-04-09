ChatGPT Pro à 103 €/mois : voici ce que propose le nouvel abonnement d’OpenAI

Codex compte plus de 3 millions d’utilisateurs hebdomadaires, avec une croissance de 70 % par mois et un volume multiplié par cinq en trois mois. Pour absorber cette adoption, OpenAI lance un nouvel abonnement ChatGPT Pro à 103 €/mois, positionné entre l’offre Plus à 23 €/mois et le Pro premium à 229 €/mois. Il y a également l’abonnement Go à 8 €/mois, mais les usages ne sont pas du tout les mêmes.

Deux abonnements ChatGPT Pro, un seul nom

Le nouvel abonnement ChatGPT Pro à 103 €/mois cible explicitement les utilisateurs de Codex qui ont épuisé les capacités de leur offre Plus. Il offre cinq fois plus d’utilisation de Codex que ce dernier, un accès à l’ensemble des fonctionnalités Pro et un accès illimité aux modèles Instant et Réflexion. Pour le lancement, OpenAI monte temporairement cette limite et propose un quota x10 par rapport à celui de l’abonnement ChatGPT Plus jusqu’au 31 mai.

« Pour célébrer le lancement, nous augmentons l’utilisation de Codex pour une durée limitée jusqu’au 31 mai, afin que les abonnés Pro à 100 $ obtiennent jusqu’à 10× l’utilisation de ChatGPT Plus sur Codex pour créer vos idées les plus ambitieuses », précise la société.

Le palier à 229 €/mois reste disponible pour les besoins les plus intensifs, avec des limites 20 fois supérieures à celles de l’abonnement Plus et la capacité à gérer des flux de travail en parallèle de manière continue. Le catalogue complet des deux abonnements Pro :

Pro 103 €/mois : 5× les limites du Plus (10× sur Codex jusqu’au 31 mai), accès à tous les modèles exclusifs et fonctionnalités Pro, conçu pour des projets actifs tout au long de la semaine

5× les limites du Plus (10× sur Codex jusqu’au 31 mai), accès à tous les modèles exclusifs et fonctionnalités Pro, conçu pour des projets actifs tout au long de la semaine Pro 229 €/mois : 20× les limites du Plus, pour des workflows exigeants en continu, y compris en parallèle

OpenAI fait savoir que le nouvel abonnement est disponible dès maintenant. Il suffit de se rendre sur cette page pour s’abonner.