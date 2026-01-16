ChatGPT Go, l’abonnement moins cher, débarque dans le monde entier

ChatGPT Go était déjà disponible dans quelques pays, dont en France, et voilà maintenant que l’abonnement le moins cher fait ses débuts dans le monde.

ChatGPT arrive dans 170 pays

Les prix varient selon les pays. En France, ChatGPT Go coûte 8 euros par mois. En comparaison, ChatGPT Plus coûte 23 €/mois et ChatGPT Pro est à 229 euros par mois.

Voici ce que comprend l’offre ChatGPT Go par rapport à l’offre gratuite :

Accès étendu à GPT-5 : accès au dernier modèle en date, GPT‑5.2 Instant.

accès au dernier modèle en date, GPT‑5.2 Instant. Accès étendu à la génération d’images : créez davantage d’images pour le travail ou le loisir.

créez davantage d’images pour le travail ou le loisir. Accès étendu aux imports de fichiers : analysez et travaillez avec davantage de documents, feuilles de calcul et autres fichiers.

analysez et travaillez avec davantage de documents, feuilles de calcul et autres fichiers. Accès étendu à l’analyse avancée des données : utilisez plus souvent des outils comme Python pour explorer des données et résoudre des problèmes.

utilisez plus souvent des outils comme Python pour explorer des données et résoudre des problèmes. Mémoire plus longue pour des réponses plus personnalisées : gardez des conversations fluides grâce à une fenêtre de contexte plus large.

gardez des conversations fluides grâce à une fenêtre de contexte plus large. Accès aux projets, aux tâches et aux GPT personnalisés : organisez votre travail, suivez votre progression et créez/modifiez des GPT personnalisés pour concevoir des outils d’IA adaptés à vos besoins.

« Sur les marchés où Go est disponible, nous avons constaté une forte adoption et une utilisation quotidienne régulière pour des tâches telles que l’écriture, l’apprentissage, la création d’images et la résolution de problèmes », assure OpenAI. « Cet élan initial nous a aidés à prendre la décision de rendre ChatGPT Go disponible à l’échelle mondiale ».

Dans le même temps, OpenAI a annoncé que ChatGPT va afficher des publicités. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.