ChatGPT Go, l’abonnement moins cher, débarque dans le monde entier

ChatGPT Go était déjà disponible dans quelques pays, dont en France, et voilà maintenant que l’abonnement le moins cher fait ses débuts dans le monde.
Les prix varient selon les pays. En France, ChatGPT Go coûte 8 euros par mois. En comparaison, ChatGPT Plus coûte 23 €/mois et ChatGPT Pro est à 229 euros par mois.
Voici ce que comprend l’offre ChatGPT Go par rapport à l’offre gratuite :
« Sur les marchés où Go est disponible, nous avons constaté une forte adoption et une utilisation quotidienne régulière pour des tâches telles que l’écriture, l’apprentissage, la création d’images et la résolution de problèmes », assure OpenAI. « Cet élan initial nous a aidés à prendre la décision de rendre ChatGPT Go disponible à l’échelle mondiale ».
Dans le même temps, OpenAI a annoncé que ChatGPT va afficher des publicités. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Bouygues Telecom n’est pas le seul opérateur à imposer des frais de résiliation pour ses forfaits sans engagement, voilà...
Les rumeurs étaient donc bonnes : OpenAI officialise l’arrivée de publicités sur ChatGPT. Cela commence par une phase de test...
Les cyberattaques continuent en France et c’est maintenant au tour de Relais Colis d’annoncer avoir fait l’objet d’un piratage...
Les autorités italiennes de la concurrence ont lancé deux enquêtes visant Microsoft et sa filiale Activision Blizzard,...
Le réseau social X, propriété d’Elon Musk, a connu une panne d’ampleur mondiale, rendant l’accès au service...
16 Jan. 2026 • 18:37
16 Jan. 2026 • 17:02
16 Jan. 2026 • 15:19