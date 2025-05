ChatGPT : GPT-4.1 Mini devient le modèle par défaut et GPT-4.1 débarque

OpenAI a annoncé l’intégration de son modèle de langage GPT-4.1 au niveau de ChatGPT. Disponible dès maintenant pour les abonnés Plus, Pro et Team, cette mise à jour met l’accent sur les performances du modèle en matière de codage et de suivi des instructions.

GPT-4.1 et GPT-4.1 Mini arrivent sur ChatGPT

Les utilisateurs des offres Enterprise et Education devront attendre encore quelques semaines pour en profiter, selon OpenAI. Parallèlement, l’entreprise remplace GPT-4o Mini par GPT-4.1 Mini comme modèle par défaut pour tous, y compris les comptes gratuits.

Les deux modèles supportent une fenêtre contextuelle d’un million de tokens, soit la quantité de texte ou de média qu’ils peuvent traiter dans une requête. C’est une nette amélioration par rapport à la limite de 128 000 tokens de GPT-4o. OpenAI souligne également des gains de vitesse, rendant GPT-4.1 plus attrayant pour les tâches de codage quotidiennes par rapport à ses récents modèles axés sur le raisonnement.

Cette mise à jour intervient quelques semaines après la mise à disposition des nouveaux modèles pour les développeurs. OpenAI précise que GPT-4.1 et GPT-4.1 Mini ont passé des évaluations de sécurité rigoureuses avant leur lancement public. Avec ces améliorations, l’entreprise renforce les capacités de ChatGPT, tout en élargissant l’accès à des outils plus performants pour les utilisateurs gratuits comme payants.